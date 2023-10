Spider-Man: Freshman Year, la data d’uscita potrebbe essere stata svelata

L’uscita di Spider-Man: Freshman Year sembra non essere molto lontana come ci si potrebbe aspettare, il film è in lavorazione già da tempo

L’ultima volta che abbiamo visto lo Spider-Man di Tom Holland nel MCU è stata in Spider-Man No Way Home, con un finale amaro che segna per il nostro Peter Parker un nuovo inizio, una nuova trilogia. Dopo il grande evento cinematografico a cui abbiamo assistito a fine 2021, con le special guests Andrew Garfield e Tobey Maguire, Peter inizia un nuovo percorso nella sua vita in cui dovrà cavarsela da solo senza l’affidamento della zia May. Potremo presto rivedere Peter nella nuova serie animata, infatti la data d’uscita pare essere stata svelata, oltre al cast, precedentemente accennato dai Marvel Studios come parte del Disney+Day 2021, ma negli anni successivi non è stato rivelato nulla di concreto. La serie sarà realizzata da Polygon Pictures, casa di produzione che ha già prodotto opere di grande fama come Pacific Rim: The Black, la trilogia di Godzilla di Netflix e tanto altro.

Spider-Man: Freshman Year, data d’uscita e cast

Secondo le previsioni, la data d’uscita di Spider-Man: Freshman Year dovrebbe risalire circa al 2 novembre 2024, con “l’episodio 101” che dovrebbe essere completato il 15 dicembre di quest’anno, ma sono solo voci di corridoio, che potrebbero cambiare da qui a qualche mese. Sono già stati annunciati i membri del cast, alcuni di loro hanno già partecipato ad altri lavori della Marvel. Troviamo ad esempio Hudson Thames che dopo What If…? tornerebbe nel ruolo di Peter Parker, Eugene Byrd (Spidey and His Amazing Friends) nel ruolo di Lonnie Lincoln. Grace Song (Kidding) nel ruolo di Nico Minoru. Hugh Dancy (Hannibal) nel ruolo di Otto Octavius. Kari Wahlgren (Rick e Morty), nel ruolo di zia May, Zeno Robinson (My Hero Academia) nel ruolo di Harry Osborn.

Il nome che risale tra i membri del cast è quello di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, Daredevil, e quello di Paul F. Tompkins nel ruolo di Bentley Wittman, alias Wizard. Spider-Man Freshman Year è una nuova interpretazione del personaggio di Peter Parker in formato animato, in cui rivedremo la nascita del supereroe. Noi attendiamo aggiornamenti che rilasceremo su tuttotek.it appena saranno disponibili, restate sintonizzati. La serie sarà disponibile su Disney+, ne approfittiamo per dirvi che potete risparmiare sull’abbonamento alla piattaforma di cui abbiamo parlato in questo articolo.

