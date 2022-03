Twitch Rivals Rust: regolamento e montepremi dell’evento di oggi!

Scopriamo insieme il regolamento e il ricco montepremi che andrà diviso fra i vincitori del Twitch Rivals di Rust, l’evento che avrà inizio alle 19 di oggi 28 marzo

Il revamp di Rust, titolo puramente survival nato in un periodo in cui nessuno se lo filò, ma che è ora tornato agli onori del gaming grazie alla piattaforma di Twitch e a un nuovo occhio dato dagli sviluppatori, sta portando anche ad una ventata di tornei a tema. Ed è proprio il caso del prossimo Twitch Rivals dedicato a Rust, che prenderà vita questa sera alle 19 a conclusione di TwitchLand, il festival stagionale della community italiana del titolo di Facepunch Studios. Proprio TwitchLand ha stretto accordi con Twitch Rivals e POW3R per portare sul palco questa kermesse dedicata ai fan, in cui i 60 giocatori invitati si divideranno in 10 squadre per competere in una serie di minigiochi. Ad aspettarli, ovviamente, un ricco montepremi finale. Scopriamo i dettagli insieme.

Come detto, i 60 giocatori invitati a partecipare al Twitch Rivals di Rust saranno divisi in 10 squadre e dovranno sfidarsi fra loro in tre minigiochi creati ad hoc. Ciascuna squadra guadagnerà dei punti in base alla propria performance in ciascun minigame. Ovviamente, il team con il maggior numero di punti accumulati al termine di tutti e tre i minigiochi sarà il campione del torneo. Trovate tutte le informazioni in merito ai minigiochi e ai punti guadagnabili nel form ufficiale di Twitch Rivals, che potete raggiungere cliccando qui. In sunto, comunque, il regolamento è come segue:

10 squadre, 6 giocatori per ciascuna squadra

Minigiochi: Cattura la Bandiera | Orda Zombie | Caccia al Tesoro

Le squadre guadagnano punti portando a termine diversi compiti in ciascun minigioco. I compiti e il valore dei punti variano in base al minigioco.

Le squadre verranno classificate in base ai punti accumulati in tutti e tre i minigiochi. Spareggi: Maggior numero di punti guadagnati dal minigioco Caccia al Tesoro Maggior numero di punti guadagnati dal minigioco Orda Zombie Divisione del montepremi



Dal regolamento al montepremi: tutto pronto per il Twitch Rivals di Rust!

Il montepremi di questo Twitch Rivals di Rust è abbastanza consistente ed andrà a premiare ciascuna squadra partecipante. Per un totale di 50000$, il budget è così suddiviso:

1° posto: 9000$ (premio Squadra) | 1500$ (premio Giocatore)

2° posto: 7500$ (premio Squadra) | 1250$ (premio Giocatore)

3° posto: 6000$ (premio Squadra) | 1000$ (premio Giocatore)

4° posto: 5000$ (premio Squadra) | 833.33$ (premio Giocatore)

5°-6° posto: 4500$ (premio Squadra) | 750$ (premio Giocatore)

7°-8° posto: 3750$ (premio Squadra) | 625$ (premio Giocatore)

9°-10° posto: 3000$ (premio Squadra) | 500$ (premio Giocatore)

E questo è tutto per quel che riguarda il regolamento e il montepremi del Twitch Rivals dedicato a Rust che andrà in live questa sera alle 19. Restate sintonizzati con noi di tuttoteK: stasera sapremo dirvi chi sono i vincitori! Inoltre, continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!