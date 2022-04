Twitch: Red Bull si lancia nel gaming con un talent show e format inediti

Il mondo dello streaming su Twitch si allarga ulteriormente, con l’arrivo sulla piattaforma di Red Bull Gaming Zone

Ben presto sarà possibile trovare le star più rinomate del web e non solo su un nuovo canale Twitch: quello di Red Bull. L’azienda di una delle bevande energetiche più rinomate al mondo ha infatti iniziato una collaborazione con diverse icone di internet e oltre, entrando oltretutto a far parte del mondo dello streaming su Twitch. Nel Red Bull Gaming Zone saranno coinvolti streamer, pro-player, cantanti, attori e molti altri ospiti d’eccezione, e ognuno di loro andrà a presentare format del tutto nuovi all’interno del canale Twitch.

L’obiettivo principale sarà anche fare scouting, esplorare nuovi trend e molto altro ancora, partendo dal gaming e dall’esport, per arrivare alla musica, al cinema e allo sport. Tra i Player Red Bull che apriranno la scena è stata già vista la streamer Sara Stefanizzi, in arte Kurolily, introducendo lo studio e anticipando i programmi dei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece il primo format in arrivo, si tratta del talent show “Stream if You Can”, che garantirà ai pochi fortunati la possibilità di esaudire il desiderio di diventare uno streamer di successo.

Twitch diventa la piattaforma per Red Bull ed il gaming

Il format Stream If You Can incomincerà ufficialmente il 7 aprile 2022, e metterà alla prova i creator di tutta la nazione attraverso una serie di sfide variegate, portate avanti da ospiti speciali: sin dalla prima puntata infatti si avrà modo di vedere Jake la Furia, influente rapper della scena hip hop italiana, e invece il 28 aprile sarà il turno di Salvatore Esposito, celebre attore della serie Gomorra. Tutto ciò avverrà inoltre sotto l’occhio vigile del presentatore e giudice GabboDSQ, e il programma verrà trasmesso ogni giovedì pomeriggio sul canale Twitch RedBullIT. Da tenere conto anche di altri importanti progetti, che daranno vita a contenuti ancora mai visti come nel caso dell’Indie Forge, il Red Bull OP e il torneo Red Bull Solo Q.

Red Bull prosegue il suo inserimento nello streaming online, iniziato in origine con la trasmissione dei tornei esport come nel caso di Red Bull Faction. In Red Bull Gaming Zone però ci sarà modo di discutere di tante tematiche diverse ma relative in ogni caso all’intrattenimento digitale, con un palinsesto che verterà su talk, challenge, talent show, interviste esclusive e ospiti importanti, ingaggiando in questo modo l’intera community sia del gaming, che all’infuori di esso. In più, Red Bull potrà contare anche sulla collaborazione con brand dai nomi più che noti, tra cui Acer per quanto riguarda la parte tecnologica dello studio, e Roberta Sorge (Ckibe) per la realizzazione degli ambiti visivo-artistici, come il murale dedicato a Red Bull.

