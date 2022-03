Si è appena concluso il Twitch Rivals di Rust, l’evento dedicato alla community italiana del gioco creato in collaborazione con Twitchland e POW3R: scopriamo insieme i risultati finali

La community italiana di Rust è tornata ad esplodere quando, in piena pandemia, il gioco di Facepunch Studios ha avuto un letterale ritorno di fiamma. Chi infatti lo ha conosciuto in questo periodo forse non sa che Rust uscì ufficialmente in Early Access su PC (e solo da poco è arrivato su console!) nel lontano 2010, ricevendo una tiepida accoglienza principalmente dettata dal fatto che era l'”ennesimo survival” in un periodo in cui di survival di grande valore ed importanza ce n’erano davvero troppi. I ragazzi di Facepunch hanno continuato a lavorarci in sordina, facendolo successivamente uscire in forma “definitiva”. Solo recentemente, però, grazie alla community di Twitch Rust ha avuto un vero e proprio revamp, finendo fra i titoli più giocati sulla piattaforma viola.

Nella serata di questa sera, lunedì 28 marzo, si è tenuto un nuovo evento Twitch Rivals dedicato a Rust e creato in collaborazione con Twitchland e POW3R. Un evento a cui hanno partecipato tantissimi volti noti, fra influencer e YouTuber che si dedicano giornalmente ai videogiochi. Un totale di dieci squadre si è sfidata in tre diversi minigiochi, ottenendo i punti e mirando al montepremi finale. Una somma piuttosto ricca, 50000$, che è stata però equamente suddivisa fra tutte le squadre (e quindi i membri) partecipanti. Per tutte le informazioni su regolamento e montepremi del Twitch Rivals dedicato a Rust vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Ed ora, rullo di tamburi: ecco i vincitori!

Twitch Rivals Rust: ecco i risultati del torneo dedicato al titolo di Facepunch!

Qui sotto trovate la classifica completa dei vincitori (i punteggi potrebbero essere aggiornati):

1° posto: Team Kesi__ | 226 punti

2° posto: Team pizfn | 225 punti

3° posto: Team Its lomba | 175 punti

4° posto: Team Paoloidolo | 173 punti

5° posto: Team JustGaBBo | 151 punti

6° posto: Team Velox | 147 punti

7° posto: Team Elisery | 131 punti

8° posto: Team Nannitwitch | 105 punti

9° posto: Team Attrix | 63 punti

10° posto: Team Gskianto | 51 punti

E dunque erano questi i risultati del Twitch Rivals Rust andato in onda proprio questa sera e conclusosi poco fa. Lo avete seguito? Vi siete divertiti? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!