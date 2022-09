Konami: colpo grosso ai Tokyo Game Show 2022?

Come tutti sappiamo a breve si terranno i Tokyo Game Show 2022 e sembra che la Konami potrebbe calare un asso non da poco in occasione dell’evento

La Gamescom si è conclusa da pochissimo ed è ancora fresca, ve ne abbiamo già parlato qui, ma non è ancora il momento di dire “pausa”. Infatti, il 16 settembre, si terranno i Tokyo Game Show 2022 e tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche la Konami che sembra stia facendo bollire qualcosa in pentola. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Tokyo Game Show 2022: quali saranno le mosse della Konami?

Di recente la Konami ha annunciato che, in occasione dei Tokyo Game Show 2022, coglierà la palla al balzo per annunciare un nuovo titolo di “una serie amata in tutto il mondo” e dello stesso parere sembra essere anche il doppiatore giapponese Yuki Kaji, già sentito in parecchi anime e videogiochi, che “rappresenterà” i fan di tale serie.

Ovviamente in questi mesi si è parlato molto di quali sarebbero state le prossime mosse del colosso videoludico nipponico e, tra le opzioni più fattibili, sembrano esserci dei nuovi capitoli di Silent Hill, uno di Castlevania e persino un remake dei primi tre capitoli di Metal Gear Solid (di quest’ultimo ne abbiamo già parlato più approfonditamente qui).

Per quanto riguarda gli annunci strettamente relativi all’evento sembra che sia molto più probabile che verranno annunciate delle novità riguardanti le avventure del mitico Snake & Soci, ma non si può mai sapere. Per il restante parco titoli pare che bisognerà attendere la fine dell’anno.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire quali saranno gli annunci dell'evento