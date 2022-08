Tekken: svelato in un teaser all’EVO 2022 il capitolo numero 8?

Prepariamoci al prossimo scontro: Kazuya ci riporta prima nel passato e poi nel presente nel teaser di (molto probabilmente) Tekken 8

Un’estate fa, vedere il volto di Kazuya Mishima in un Nintendo Direct lasciava intendere una mera partecipazione in un altro picchiaduro, ma vederlo oggi in un teaser può significare una sola cosa: Tekken 8 è in lavorazione. Sullo stage dell’EVO 2022, dopo le finali del torneo dedicato al capitolo precedente, Bandai Namco ha rilasciato un trailer per il prossimo aggiornamento. In seguito, il publisher ha offerto ai presenti un tuffo nel passato con il… tuffo dalla rupe da parte di Heihachi, tratto dall’ormai iconico finale di Kazuya. Un primo piano che ben conosciamo, e che però non è proprio come lo ricordavamo.

Abbiamo un teaser di Tekken 8 tra le mani?

Il teaser passa per un istante dal volto di Kazuya com’era nel primo Tekken a quella che potrebbe essere la sua controparte nel capitolo numero 8 della serie. Non abbiamo però altri dettagli in merito, al di fuori di un comunque inequivocabile “Get Ready” che ha concluso la presentazione. Durante la diretta in streaming, il direttore Katsuhiro Harada ha fatto una breve capatina senza però sbottonarsi troppo su questo possibile primo assaggio del futuro della saga. Se volete rivivere questo momento di pura salivazione, l’account ufficiale del Torneo Pugno D’Acciaio lo ha condiviso su Twitter.

Ready your fists for more   A free update with battle balance adjustments will be implemented in #TEKKEN 7  The Global Finals of the #TWT2023 will be held on February 4-5, 2023 in Amsterdam …watch until the end! pic.twitter.com/47cMCc0VXI — TEKKEN (@TEKKEN) August 8, 2022

Anche senza sapere nulla in merito, possiamo permetterci di ipotizzare che si tratti dell’ottavo episodio numerato nel franchise. Naturalmente, l’utilizzo di materiale esclusivamente prelevato dal capostipite della serie può anche puntare verso un soft reboot o quantomeno un remake. Bandai Namco mantiene (com’era prevedibile) un silenzio tombale su quanto è stato mostrato, portandoci a fare leva su tutta la nostra proverbiale pazienza di videogiocatori. Se non altro, nel frattempo i molti aggiornamenti all’attuale ultimogenito della saga ci aiuteranno a mantenere i nervi saldi senza impazzire!

