Nuovo vivo X80 Pro: ampio lettore di impronte digitali e tecnologia ad ultrasuoni

Ecco a voi il nuovo vivo X80 Pro, lo smartphone che attualmente integra il più ampio lettore di impronte digitali con tecnologia ad ultrasuoni

La vivo (clicca qui per maggiori informazioni sulla società) è un’azienda tecnologica che sviluppa prodotti innovativi orientati al design e con il proprio core business incentrato sui dispositivi e sui servizi intelligenti. L’azienda si pone l’obiettivo di creare un “ponte” tra le persone e il mondo digitale.

L’azienda

Tramite un approccio creativo unico, vivo offre agli utenti un’esperienza digitale sempre più conveniente e orientata al mobile. Seguendo i valori fondamentali dell’azienda, che includono attenzione e orientamento al design e all’utente finale, vivo ha implementato una strategia di sviluppo sostenibile. Con una visione incentrata sul diventare un’impresa sana, duratura e di livello globale. Impegnata nella selezione e sviluppo dei migliori talenti, vivo è supportata da una rete di centri di ricerca e sviluppo a Shenzhen, Dongguan, Nanchino, Pechino, Hangzhou, Shanghai, e si focalizza sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, tra cui il 5G, l’intelligenza artificiale, il design industriale, l’imaging system e altre tecnologie emergenti. vivo ha inoltre creato una rete di centri di produzione (tra cui quelli autorizzati dal brand) con una capacità produttiva di circa 200 milioni di smartphone ogni anno. Ad oggi vivo ha ramificato la sua rete di vendita in oltre 60 paesi e regioni ed è amata da oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo.

Dettagli del nuovo smartphone vivo X80 Pro

Il nuovo prodotto della serie vivo X, con il 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor rappresenta un’innovazione importante sul mercato degli smartphone. Introdurre tecnologie che realmente possano migliorare l’esperienza utente è uno degli obiettivi princiòali che i brand di smartphone si prefiggono nella progettazione di un nuovo device. È proprio all’interno di questo contesto che si inserisce vivo X80 Pro, l’ultimo smartphone presentato da vivo, quinto brand produttore di smartphone al mondo. Le caratteristica principali del nuovo smartphone vivo della serie X, oltre al già citato 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor, sono:

Area di lettura 11,1 volte più grande rispetto ai sensori di impronte ottici in-display

Velocità di sblocco pari a 0,2 secondi, che posiziona X80 Pro come uno dei più rapidi sensori di impronte digitali per smartphone

Protezione app con doppia impronta per una maggiore sicurezza dei dati

Caratteristiche tecniche

Con X80 Pro vivo ha lavorato infatti molto sull’accessibilità, rendendo l’esperienza da smartphone sempre più innovativa e sicura. La tecnologia ad ultrasuoni alla base del lettore di impronte digitali. L’introduzione di un ampio lettore di impronte digitali 3D con tecnologia ad ultrasuoni che utilizza onde ultrasoniche invece di quelle luminose. Questo permette di rendere lo sblocco più sicuro e soprattutto più rapido. La sicurezza è, infatti, garantita proprio dal fatto che il lettore scansiona i pori del dito registrando un’immagine 3D molto più accurata rispetto alla tecnologia ottica che scansiona in 2D. Inoltre, con uno spessore di soli 0,2 mm, il sensore ultrasottile può essere integrato anche ai display edge-to-edge full glass e utilizzato con display OLED flessibili. Una grande area di lettura di impronte digitali per uno sblocco flessibile Collocato subito sotto il display e basato sulla tecnologia ad ultrasuoni, il nuovo sensore 3D Ultrasonic Large Fingerprint ha una superficie di 20x30mm 2, ed è il sensore più grande integrato fino ad ora in uno smartphone. L’area di lettura è 11,1 volte più ampia rispetto ai sensori ottici di impronte digitali in-display comunemente utilizzati: questo è un vantaggio che migliora notevolmente l’esperienza utente complessiva.

Registrazione impronta semplice e veloce

Anche il momento di registrazione della singola impronta digitale è estremamente rapido. L’ampia area del lettore raccoglie quasi istantaneamente le informazioni biometriche necessarie per sbloccare lo smartphone. Permettendo così agli utenti di impostare lo sblocco tramite impronte digitali toccando il display semplicemente una volta. Grazie all’ampia area di lettura, il sensore in-display 3D Ultrasonic Large Fingerprint supporta anche la lettura di due impronte digitali contemporaneamente, questo può essere utilizzato per quelle app che necessitano di una maggiore sicurezza come quelle bancarie o i social media o le app di messaggistica.

Uno sblocco dello smartphone davvero veloce

Al contrario dei comuni lettori di impronte digitali in-display che richiedono circa 15/20 secondi per registrate l’impronta, il sensore 3D Ultrasonic Large Fingerprint di X80 Pro registra le impronte digitali con un solo tocco. Una volta configurata l’impronta digitale, il nuovo sensore ad ultrasuoni permette di sbloccare lo smartphone in soli 0,2 secondi.

Accesso rapido alle app preferite

L’ampia area di sblocco di X80 Pro permette all’utente di impostare l’accesso rapido con un solo tocco alle applicazioni preferite. In questo modo si può sbloccare e accedere a una specifica app in pochissimo tempo, semplicemente toccando una determinata area del sensore. Il sensore a ultrasuoni vivo soddisfa i più elevati standard di sicurezza, bloccando l’accesso al dispositivo qualora venissero riconosciute foto o calchi di impronte digitali. La velocità di sblocco di X80 Pro è garantita anche in condizione estreme come alte temperature o acqua e in presenza di fattori contaminanti.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone vivo X80 Pro? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).