Nintendo Switch Online: in arrivo il primo nuovo gioco, Paper Mario

Inizia la rincorsa al palinsesto della Grande N: il primo titolo di Nintendo Switch Online è Paper Mario, il classico N64 di vent’anni fa

Il colosso di Kyoto ha già chiarito in passato che i giochi non sarebbero giunti con cadenza mensile, ma l’arrivo di Paper Mario come parte del “pacchetto aggiuntivo” di Nintendo Switch Online ci dà un’idea del ritmo con cui verranno rilasciati i nuovi giochi. La variante deluxe del servizio ha fatto il suo debutto il 26 ottobre, e da allora non si hanno avuto più notizie dei “titoli futuri” previsti per la libreria di giochi… fino ad oggi, almeno. Il primo degli incentivi per il passaggio al nuovo prezzario è previsto per settimana prossima, come ci ricorda un trailer rilasciato oggi dalla Grande N.

Paper Mario arriva su Nintendo Switch Online… ma sarà da solo?

Per chi non conoscesse la serie, il primo Paper Mario rappresenta il debutto di Intelligent Systems (Advance Wars, Fire Emblem) con un’avventura più “regolare” dell’idraulico (dopo Mario Paint, Wario’s Woods e Tetris Attack su SNES), e presto i beneficiari del pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online potranno vivere per la prima volta (o rivivere) quest’avventura. La saga rappresenta la seconda rivisitazione del Regno dei Funghi in chiave ibrida tra gioco di ruolo e platformer, dopo Super Mario RPG e prima di Mario & Luigi. Il castello di Bowser, che ha sollevato in cielo quello di Peach, avrebbe poi ricevuto un cameo nella Pista Arcobaleno di Mario Kart: Super Circuit. Vi lasciamo al trailer.

Come potete vedere, l’appuntamento è tra una settimana esatta da oggi. Il gioco arriverà con un aggiornamento (relativamente) gratuito dell’app di Nintendo 64 il 10 dicembre, dopo i Game Awards. Il tempismo sospetto non può che portarci a chiedere se la Grande N non abbia voluto semplicemente tirarci una palla curva con un annuncio minore. È perfettamente possibile, infatti, che tra i quaranta annunci previsti si celi la bomba a cui allude Geoff Keighley. Tuttavia, in merito alle aspettative che quest’ultimo ci chiede di riporre nella sua creazione, possiamo solo pazientare.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi aspettavate questo ritmo per la ripubblicazione dei titoli? Fatecelo sapere qui sotto. Come sempre non dimenticate di restare con noi su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.