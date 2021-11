Kirby e la Terra Perduta è stato valutato dall’ESRB, data di lancio vicina?

Il nuovo titolo di Nintendo, Kirby e la Terra Perduta, potrebbe ricevere molto presto una data di lancio più specifica del generico Primavera 2022

Nell’ultimo Nintendo Direct di settembre, tra le grandi novità presentate ha fatto sicuramente parlare di sé Kirby e la Terra Perduta, il nuovo capitolo dedicato alla famosa palla rosa in grado di fagocitare qualunque oggetto o nemico esistente. Adesso sembra che di recente il titolo sia stato valutato dall’ESRB, ente che classifica i videogiochi per consigliare l’età adatta a un titolo. Che sia dunque in arrivo la data di lancio specifica per Kirby e la Terra Perduta? Durante il Direct è stato rivelato che il titolo sarebbe arrivato in un generico Primavera 2022, ma adesso è possibile che presto sapremo una data precisa.

Kirby e la Terra Perduta: in arrivo la data di lancio ufficiale

Dopo l’ultimo Direct, in cui sono stati presentati altri importanti titoli come Splatoon 3 e l’attesissimo Bayonetta 3, Kirby e la Terra Perduta ha sorpreso per essere una novità inaspettata, e in quell’occasione abbiamo scoperto che la data di lancio sarebbe stata la primavera 2022. Per la prima volta Kirby sembra essere posto all’interno di un titolo che ricorda molto i Super Mario in 3D, come il recente Super Mario Odyssey, e da quanto si è visto nel primo trailer, il nuovo videogioco con protagonista la mascotte rosa di Nintendo sembra riprendere uno stile simile.

Sappiamo che Kirby sarà in missione in una misteriosa terra, che sembrano le rovine della nostra civiltà dando uno sguardo ai luoghi mostrati dal trailer, per salvare alcune creature dalle forze del male. Kirby potrà collezionare monete, risolvere puzzle e ovviamente risucchiare i nemici per ottenerne i poteri. Il protagonista rosa potrà infatti utilizzare varie abilità e armi, come: spade, bombe e persino pistole laser. Non mancheranno ovviamente nel gioco anche alcune impegnative boss battle. Non ci resta dunque che attendere il reveal della data di uscita del titolo su Nintendo Switch, attualmente rimasta a un generico Primavera 2022.

