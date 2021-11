Super Smash Bros. Ultimate: al via la collaborazione con Panda Global

Il DLC di Super Smash Bros. Ultimate potrebbe essere giunto al termine, ma ci sono altre novità che bollono in pentola per il picchiaduro più divertente di sempre

L’ultimo capitolo del fantastico picchiaduro di casa Nintendo, esordito più di venti anni fa, Super Smash Bros. Ultimate ha già dei piani non da poco per il prossimo anno sempre più vicino. Nuove collaborazioni, nuovi tornei ed anche nuove mazzate! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Super Smash Bros. Ultimate: le novità per il 2022

Nel 2022 Super Smash Bros. Ultimate collaborerà dunque con il team di eSports Panda Global per lanciare assieme il primo campionato con licenza ufficiale in Nord America per quest’ultimo capitolo assieme al grande classico per Nintendo GameCube (patria anche di Luigi’s Mansion, Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda: The Wind Waker) ovvero Melee.

Tale evento mischierà dunque sia delle sfide online che di persona, ovviamente quando la situazione pandemica tenderà a stabilizzarsi un minimo negli States, per tutti gli iscritti al torneo. I giocatori che vivono in Canada oppure in Messico potranno comunque partecipare anche di persona e quindi sarà un po’ come vedere un intero Continente che se le suona di santa ragione!

Bill Trinen di Nintendo of America si è dunque dichiarato entusiasta della collaborazione ed ha commentato nel seguente modo:

Questa partnership con Panda Global è il prossimo passo negli sforzi di Nintendo per creare un ambiente competitivo più coerente, divertente e accogliente per i nostri giocatori e fan. Siamo orgogliosi di stare con un’organizzazione come Panda Global per celebrare e supportare la sempre crescente comunità competitiva di Super Smash Bros. e creare uno spazio in cui tutti i giocatori possono testare e affinare le proprie abilità competitive.

