Abbonamento Disney Plus, Hulu e Max: l’unione fa la forza

Arriva una notizia molto interessante per gli spettatori televisivi americani: pare che Disney e Warner Bros stiano collaborando per creare un nuovo pacchetto di abbonamento Disney Plus, Hulu e Max, per raggruppare più film e serie tv in un unico posto

Questa forse potrebbe essere la ribalta per Disney e Warner Bros. Discovery, che hanno deciso di creare un nuovo pacchetto di abbonamento con Disney Plus, Hulu e Max inclusi. Questa collaborazione è diventata una certezza ed è nata principalmente perché sia Disney che Warner Bros. Discovery hanno subito una grave perdita di abbonati. Disney ha infatti perso 1.3 milioni di abbonati, mentre Max, nel 2023, ha perso 2.5 milioni di abbonati. Con questa partnership, le aziende creeranno un bundle dove contengono i loro contenuti più famosi e amati, come The Bear, Shotgun, House of the Dragon e anche Bluey. L’annuncio ufficiale include ABC, CNN, DC, Discovery, Disney, Food Network, FX, HBO, HGTV, Hulu, Marvel, Pixar, Searchlight, Warner Bros e tanto altro come parte dell’offerta.

L’abbonamento Disney Plus e Max che salverà le aziende

Il Presidente del Disney Direct to Consumer, Joey Early, ha detto che l’offerta darà molta più libertà di scelta ai clienti. Questa collaborazione permetterà agli abbonati di vedere film blockbuster, originali e tre grandi librerie multimediali che contengono i più grandi brand e il più grande intrattenimento in streaming in un unico posto In poche parole si potranno vedere le serie Disney e HBO Max più viste su una singola piattaforma. Disney e Warner Bros non hanno ancora rivelato quale sarà il prezzo dell’abbonamento. Questo annuncio segue quello dell’acquisizione di un nuovo servizio streaming di sport che hanno rivelato a Febbraio. Inoltre Disney ha anche rivelato che il piano Marvel cambierà, con solo tre film all’anno, per lasciare più spazio alla qualità che alla quantità.

Il bundle non ha ancora una data d’uscita e non sappiamo ancora se arriverà anche in Italia. Restate sintonizzati su tuttotek.it per rimanere aggiornati a riguardo e molto altro dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.