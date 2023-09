EOLO: potenziata la rete con velocità di connessione fino a 300 Mbps

EOLO potenzia la sua rete annunciando degli aggiornamenti con un miglioramento della velocità di connessione fino a 300 Mbps

EOLO, una Società Benefit e B Corp leader nel settore delle reti ultra-larghe wireless (FWA), ha potenziato la sua rete. Questo annuncio è stato fatto durante una convention in cui sono stati anche presentati sviluppi nella partnership con Open Fiber per l’integrazione di FWA e FTTH. L’aggiornamento consentirà a EOLO di offrire velocità di download fino a 300 Mbps, un miglioramento rispetto ai precedenti 200 Mbps.

Questa evoluzione è il risultato del lavoro di ricerca e sviluppo condotto da EOLO su dispositivi che operano utilizzando onde millimetriche (mmWave); una tecnologia in cui l’azienda investe dal 2018. Questa tecnologia permette di erogare servizi di alta qualità non solo in termini di velocità, ma anche di stabilità durante periodi di alta richiesta. Come ad esempio nel caso dello streaming delle partite di calcio più seguite.

Dettagli sull’upgrade della rete EOLO con velocità di connessione fino a 300 Mbps

Alcune delle caratteristiche chiave delle onde millimetriche includono una grande capacità di banda; bassa latenza per un’esperienza più fluida durante attività come videogiochi e videoconferenze, e elevate prestazioni nei servizi fissi wireless. Il CEO della divisione Network di EOLO, Guido Garrone, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel combattere il divario digitale. Ha affermanto che l’upgrade dell’infrastruttura consentirà di raggiungere velocità di download fino a 300 Mbps. Ha anche menzionato come EOLO abbia lavorato per oltre 20 anni per collegare oltre 7.000 comuni italiani. Soprattutto quelli nelle aree remote e periferiche che spesso non hanno accesso alla banda ultra larga.

L’azienda ha annunciato l’upgrade tecnologico durante una convention annuale con i partner in Italia, tenutasi a Lugo (RA). Tra le principali novità dell’annuncio, si è parlato della collaborazione in corso con Open Fiber per offrire FTTH al fine di fornire il miglior servizio possibile in ogni paese. Inoltre, è stata lanciata la promozione “Amore a prima connessione”; questa consente a chiunque di attivare gratuitamente un abbonamento EOLO per due mesi, con la possibilità di annullarlo senza costi aggiuntivi.

