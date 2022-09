Recensione Sabrent Rocket DDR5: RAM Low Profile da 4800MHz. In formato U-DIMM rappresentano un ottima scelta per sistemi SFF

Oggi parliamo di Sabrent, un produttore che sicuramente conoscerete se avvezzi al mondo dell’elettronica di consumo, in quanto innumerevoli volte, la casa cinese si è aggiudicata un ottimo compromesso qualità prezzo sui principali canali di vendita, ricorderete certamente gli SSD Rocket NVMe innumerevoli volte inserito come best buy dalla critica internazionale.

Oggi vi parleremo di un banco di RAM DDR5, in formato U-DIMM Low Profile. Che porta con se tutti i principali vantaggi che un tale form factor possiede, ma che soprattutto offre velocità non indifferenti ed un ottima costruzione.

Uno sguardo al design | Recensione Sabrent Rocket DDR5

Il design è piuttosto semplice, come potete vedere. Il Design è quello tipico che richiama il brand, nessun elemento sfarzoso e niente fronzoli come led RGB. Un banco di RAM che punta al sodo, che guarda al concreto. 3,3 mm per quanto riguarda lo spessore, e soli 31mm di altezza.



Le RAM Rocket DDR5 avendo un profilo Low Profile estremo sono dunque perfette per essere utilizzate in configurazioni particolarmente compatte come SFF, oppure mini PC, oppure semplicemente con dissipatori di forma particolari.

A comporre il dissipatore di questo banco è un sottile strato di rame per la dissipazione, sono Single Side, per cui dall’altra parte troviamo il pad termico di colore nero. La disposizione è invece di 1GB per lato del PCB, per singolo Chip. Mentre il controller PMIC è situato al centro. Non avremo certamente performance dissipative di prim’ordine ma, se la dissipazione del PC in questione è ottimale non avremo certamente problemi a gestire il tutto. Difatti durante i nostri test non sono state mai raggiunte temperature preoccupanti.

Un analisi tecnica | Recensione Sabrent Rocket DDR5

Le RAM in questione sono presenti in differenti tagli, con noi oggi abbiamo il modello da 16GB. Per la precisione il modello SB-DR5U-16G.

Sabrent con questo modulo ha inserito quel comparto di tecnologie e soluzioni hardware oramai considerate fondamentali per quanto concerne la sicurezza in fase di scrittura e lettura. Abbiamo Chip di protezione On-die PMIC, per una maggior compatibilità e protezione da errori di scrittura, ECC per correggere gli errori di un singolo bit della memoria. Presenti poi altri sistemi software On-die per migliorare compatibilità di OC ed XMP. Il Kit è presente in due varianti, da 16GB e 32GB.

La scelta di Sabrent per questa famiglia Rocket DDR5, in termini di Chip utilizzati, è ricaduta su Sk Hynix. La scelta è azzeccata, in quanto con le DDR5, abbiamo notoriamente assistito a migliori performance – nell’ambito overclock – proprio a favore di questi ultimi moduli invece che i più blasonati Micron e Samsung. Questa non è certamente una massima, dipende dalla tipologia, ma grosso modo la tendenza è stata la seguente.

La velocità per questi moduli è di 4800MHz con 1.10V di tensione. I timing sono pari a 40-40-40-77, il che rappresenta la media per questo tipo di velocità e soprattutto tipologia di prodotto. Ma avendo anche Chip Sk Hynix la possibilità che questi moduli raggiungano le frequenze operative di 6000MHz con timing e voltaggi adeguati. Assolutamente coerente e soddisfacente il test effettuato con Cinebench, punteggi ottimi, che accompagnano la potenza del processore in questione, ma che soprattutto non creano Bootle Neck.

Durante i test le RAM si sono comportate abbastanza bene, con valori che sono di tutto rispetto. Se osserviamo il valore ottenuto con PerformanceTest nel test Memory Read Cached, un test che va a determinare il rapporto che intercorre tra richiesta di informazione archiviata ed effettiva apertura dello stesso, possiamo notare un valore decisamente buono, che le posiziona tra le migliori per tale frequenza. Ovvero 36549. Il test complessivo fotografa invece un quadro ancor migliore, soprattutto per quanto concerne la latenza stessa. L’analisi tecnica per quel che il software è riuscito a leggere dai profili On-Chip, troviamo i Chip Q-Die, ottima categoria per quanto a DDR5. Mentre i profili JEDEC sono gli standard che possiamo incontrare su di un modulo DDR5. Abbiamo un grosso potenziale in overclock con questi moduli, durante alcuni test la flessibilità era abbastanza ottimale da permettere un buon range di lavoro, non abbiamo effettuato test specifici, in quanto si tratta di un modello LowProfile, per cui, in ogni caso è sempre meglio attenersi ai profili SPD pre testati dall’azienda. Ma il potenziale è presente.

Le conclusioni

Il costo non è contenuto. E ad un costo simile la maggior parte degli utenti potrebbero essere tentati di optare per brand più noti, eppure possiamo affermare, che avendo affiancato nei test questi moduli con modelli simili, si difendono alla grande con prestazioni di tutto rispetto.

Sotto la copertura di rame, troviamo otto chip SK Hynix su ogni stick e il loro PartNumber è H5CG48MEB0X014. Ed il PMIC è il P8911Y0, un ottimo Chip in grado di supportare tranquillamente tensioni pari a 1.45V. A 4800 MHz il valore di 1,20 V per le tensioni VDD/VDDQ è tranquillamente indicazione di ottima resistenza alle tensioni.



I profili XMP sono ben tarati e studiati, consigliamo di settare il profilo 1 per un equilibrio migliore. Il Design potrebbe non piacere, a tutti, e come temperature bisogna fare i conti con 40/45 gradi, non tantissime, anzi, ma il PC è bene che sia ben arieggiato. Il costo ammonta a circa 179.99 dollari, ed è acquistabile sul sito ufficiale. Nel complessivo si tratta di un ottima soluzione, che non possiamo non consigliarvi, per le nostre prove effettuate. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.