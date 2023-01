Rumor | Starfield: rinviata nuovamente la data d’uscita?

Stando ad un nuovo rumor apparso in rete in queste ore, la data d’uscita di Starfield, l’RPG con tema spaziale di Bethesda, sarebbe stata nuovamente rinviata: scopriamo tutti i dettagli

Con un nuovo evento Xbox in arrivo, l’Xbox Developer Diary, qualsiasi rumor riguardante la casa di Redmond e le sue esclusive è da prendere con le pinze più del solito. Specialmente quando si tratta di Starfield, attesissimo RPG ambientato nello spazio che promette di essere ciò che tutti stavamo aspettando: non The Elder Scrolls VI, ma quasi insomma. Dopo il clamoroso rinvio dello scorso maggio, che ha spostato non solo Starfield, ma anche molti altri targati Bethesda (come Redfall, ad esempio) a un generico 2023, siamo tutti rimasti con le orecchie alzate per captare qualsiasi news in merito. E forse ci siamo, ma non ci sono buone notizie.

Stando a quanto svelato da uno YouTuber, MrMattyPlays, che ha partecipato ad una puntata del podcast Defining Duke, Starfield starebbe per essere rinviato… di nuovo. Le fonti sarebbero “piuttosto affidabili” secondo il content creator, ma il rinvio non dovrebbe essere particolarmente traumatico. Si passerebbe infatti dall’attuale finestra di “prima parte del 2023” a poco dopo, forse durante l’estate del 2023, comunque prima di settembre.

Rinviata nuovamente la data d’uscita di Starfield?

Considerata la schedule piuttosto serrata di titoli Xbox che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi, in realtà, non sarebbe nemmeno una gran sorpresa. Redfall dovrebbe uscire a maggio, secondo recenti rumor, mentre Forza Motorsport e Minecraft Legends dovrebbero arrivare nel proseguire della primavera. Avrebbe quindi abbastanza senso spostare il titolo di punta della casa di Redmond un paio di mesi più in là, per non affossare le altre produzioni.

Uscita di nuovo rinviata per Starfield? Chi lo sa, recentemente Bethesda aveva affermato che il gioco non sarebbe stato ulteriormente rimandato, ma tutto è possibile. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!