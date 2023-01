Spider-Man 4: un nuovo capitolo in lavorazione?

Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete; Tom Holland potrebbe tornare a vestire i panni dell’Uomo Ragno nel nuovo capitolo di Spider-Man 4. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i rumor della prossima produzione

Dopo il successo ottenuto in Spider-Man: No Way Home; nuove indiscrezioni fanno da capolino riguardo al futuro dell’Uomo Ragno nell’MCU. Difatti, secondo quanto riportato da alcuni fonti; l’azienda di distribuzione Sony e i Marvel Studios, avrebbero finalmente raggiunto un accordo per proseguire il franchise cinematografico; mettendosi alla produzione del nuovo capitolo di Spider-Man 4.

Lo stesso attore Tom Holland (volto protagonista nella nuova trilogia di Spider-Man); dopo l’iniziale voglia di abbandonare le vesti di Peter Parker per ambire verso altri orizzonti; sembra ora deciso a voler tornare indietro sui suoi passi, prendendo parte alla nuova pellicola. Una decisione giunta sotto convinzione dei Marvel Studios.

Rumour Spider-Man 4 is expected to start filming end of 2023. A $200M budget will be set for the film (Via https://t.co/TllSg7gk3c) pic.twitter.com/yyTn51saIb — Spider-Man News (@SpiderMan3news) January 15, 2023

Spider-Man 4: rumor di produzione

Spider-Man 4 è tutt’ora privo di un titolo certo e di uno script. Nonostante le molteplici incertezza, il quarto capitolo si rivela da subito, una delle pellicole più attese da tutti i fan della saga. Secondo i rumor non ancora ufficializzati; la produzione del nuovo film è prevista entro la fine quest’anno (2023).

La trama e ulteriori dettagli sulla presunta data d’uscita non sono stati resi noti. Così come anche il cast protagonista previsto.

L’unica certezza riguardo la nuova pellicola; nel prossimo film di Spider-Man 4, moltie delle domande lasciate in sospeso nel passato, potrebbero ricevere finalmente una risposta o una segnare una degna conclusione.

Se così fosse, stando a quanto rimbalzato nei meandri del web; il quarto capitolo della saga con protagonista Tom Holland, potrebbe debuttare sul grande schermo lo stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty, e del film Fantastic 4 (entrambi previsti per il 2025). Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti nei prossimi tempi.

Per non perdere nemmeno una news sul mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.