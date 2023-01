Xbox: annuncio del prossimo evento imminente secondo un rumor

La ruota dei rumor riprende la rotazione, ma gli unici raggi sono quelli X: ecco la radiografia del possibile annuncio dell’evento Xbox

Ebbene sì: il ponte dell’Epifania è appena finito, ed eccoci di nuovo ad analizzare un rumor – uno intrigante, considerando che probabilmente a breve ci attende l’annuncio di un nuovissimo evento dedicato ad Xbox. Mentre Jez Corden, portavoce di Windows Central, ha inizialmente descritto il tutto come “showcase”, ha in seguito alzato il tiro. Definirlo uno showcase è una “parola forte”, per cui ha preferito restringere il campo parlando di qualcosa di più simile a un Direct. Inoltre, ed è questo il motivo dietro la nostra cronaca trafelata, Corden ha dichiarato che le attese non dovrebbero essere “troppo lunghe”.

L’evento Xbox è prossimo all’annuncio… o così dice il rumor

Potete vedere uno dei tweet di Corden interessati (in uno scambio di battute che, ricordiamo, come parte di un rumor va preso con le pinze) qui sotto. In risposta al collega di Naughty Dog Central, l’insider lo ha invitato ad “attendere qualche giorno”. Il futuro del titano di giada è nebuloso, ma stando alla conclusione di Corden “qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola”. Dal canto nostro, noi non siamo neanche nei pressi delle cucine di Microsoft, ma ci fidiamo del fiuto di un critico culinario tanto affermato. Lasciamo agli anglofoni tra voi il tweet interessato per la consultazione.

definitely something cooking. — Jez (@JezCorden) January 9, 2023

Xbox potrebbe (utilizzo del condizionale obbligatorio, a questo punto) confermare presto nuovi dettagli per i suoi giochi, come la data d’uscita di Redfall e quella di Starfield. L’ipotetico annuncio precederebbe una presentazione vera e propria per fine mese o inizio febbraio. Dei due esempi da noi citati, Redfall è a sua volta al centro di un rumor, che ne pronostica l’uscita nel mese di maggio. Anche per altri titoli si stanno ancora attendendo notizie, però. Per menzionarne qualcuno abbiamo Forza Motorsport, Minecraft Legends, Replaced, ARK 2 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, tutti giochi previsti entro l’estate.

Ora sta a voi dirci la vostra: incrociate gli avambracci in segno di hype in verde, o perché "per voi è no"?