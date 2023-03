Star Wars Jedi Survivor: svelati nuovi dettagli sulla storia

Sono stati svelati interessanti dettagli sulla storia di Star Wars Jedi Survivor

Quest’oggi Respawn Entertainment, EA e Lucasfilm Games hanno svelato nuovi dettagli sulla storia di Star Wars Jedi Survivor, che ci presenterà un Cal Kestis (Cameron Monaghan) più potente ed esperto che rappresenterà le speranze future della galassia. Di certo la notizia non ci coglie impreparati, in quanto lo avevamo già preannunciato in questo articolo, tuttavia vale la pena fare un piccolo recap.

Star Wars Jedi Survivor sarà ambientato cinque anni dopo il primo capitolo, seguirà ancora una volta il cammino di Cal Kestis (interpretato da un sempre magistrale Cameron Monaghan, già visto in Gotham nei panni di Jerome Valeska) che combattendo contro l’impero sta cercando di sopravvivere a qualsiasi costo. Incontrerà nuovi personaggi come come Bode Akuna, un mercenario che in alcuni casi fungerà da compagno di intelligenza artificiale ed esplorerà nuovi pianeti come Koboh, che saranno molto più grandi di quelli già visti nel primo titolo.

Star Wars Jedi Survivor: la sinossi

I tempi bui si avvicinano e Cal Kestis cerca un rifugio sicuro lontano dall’Impero. Cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, un Cal Kestis più maturo deve guardare oltre la sua spada laser per trovare il suo destino all’ombra dell’Impero. Amici familiari e nuovi alleati. Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev) e il nuovo mercenario Bode Akuna (Noshir Dalal) saranno al fianco di Cal contro l’Impero e i nemici più spietati della galassia. La ricerca di Cal lo porterà su nuovi pianeti e frontiere familiari della galassia di Star Wars, tra cui Koboh, che è la patria dei Bedlam Raiders.

Star Wars Jedi Survivor uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 28 aprile ed è sviluppato da Respawn Entertainment. Ci viene anche confermato che sfrutterà appieno l’hardware delle console di attuale generazione ed offrirà un’esperienza cinematografica di altissimo livello. Non vi resta che restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK, e fare un salto sul sito Kinguin dove potete trovare tantissimi videogiochi a prezzi decisamente scontati.