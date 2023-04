Joker: Folie à Deux, Todd Phillips annuncia la fine delle riprese

Tramite i suoi social Todd Philipps ha annunciato la fine delle riprese di Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Le riprese di Joker: Folie à Deux, che sono sulla bocca di tutti e trapelate sui vari canali social con centinaia di clip rubate, hanno ufficialmente ufficialmente trovato una conclusione. Dopo aggiornamenti quasi quotidiani sull’andamento dei lavori sul set, sia ufficiali che non, il regista Todd Phillips ha annunciato – come di consueto con un post su Instagram – la fine delle riprese. Inizia quindi il lungo processo di post-produzione del progetto, il cui debutto nelle sale è previsto per il 4 ottobre 2024.

Differenti look di Joker, l’Arkham Asylium in fiamme, Lady Gaga già iconica nei panni di Harley Quinn, danze sulla celebre scalinata di Shakespeare Avenue a New York e i rumor sulla presenza di Harvey Dent. In queste settimane, dal set di Joker: Folie à Deux, è trapelato letteralmente di tutto ed ora i fan si preparano ad una lunga attesa, nella speranza di vedere presto nuovi materiali promozionali, fino almeno all’uscita del film che si preannuncia scoppiettante. A concedere due ultimi scatti ai suoi follower è stato lo stesso Phillips, il quale ha corredato il post dell’annuncio di fine riprese con due foto di Joker ed Harley Quinn.

La fine delle riprese di Joker: Folie à Deux

Il film in uscita prossimamente avrà i tratti di un musical, scelta che da un lato ha fatto storcere il naso ad alcuni ma che dall’altro darà la possibilità a Lady Gaga di cimentarsi nel suo campo prediletto e magari replicare il successo di A Star Is Born. La trama dovrebbe ruotare intorno alla storia d’amore fra Joker ed Harley Quinn, che non dovrebbe essere una psichiatra bensì una paziente dell’Arkham Asylum.

Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, troviamo Zazie Beetz (già protagonista del primo capitolo), Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey e Brendan Gleeson, recentemente nominato agli Oscar per Gli spiriti dell’isola. Nell’annuncio della fine delle riprese di Joker: Folie à Deux, Todd Phillips ha ringraziato il cast, in particolare i protagonisti, preannunciando il lungo ritiro post riprese. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti, che come sempre potrete trovare nella nostra sezione dedicata.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.