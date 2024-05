Sonic Rumble: l’annuncio ufficiale per mobile conferma i rumor

Confermato ufficialmente il “mobile royale” di SEGA: l’annuncio di Sonic Rumble dà credito al misterioso (e affidabile?) leaker Midori

In seguito ai vari leak, SEGA ha ufficialmente confermato con l’annuncio sui suoi canali social l’esistenza di Sonic Rumble, e come da pronostico si tratta di un titolo sulla falsariga di Fall Guys per il mercato mobile. Nella fattispecie, si tratta di un titolo che metterà 32 giocatori alla prova in varie sfide di platforming, dove competere per l’unica corona in gara. Oppure, quantomeno, per gli anelli con i quali accaparrarsi gli elementi di personalizzazione. Potete vedere il trailer nel tweet incluso qui sotto, mentre il playtest è confermato solo per il pubblico statunitense. Non abbiamo ancora una data di uscita precisa (sebbene sappiamo che uscirà quest’anno), né le piattaforme effettive (ma possiamo supporre si tratti di Android ed iOS). Tuttavia siamo qui per altri motivi…

On your mark, get set…PLAY! Get ready to race in the all-new Sonic Rumble, a speedy, 32-person mobile royale set in a cheery toy world created by Dr. Eggman! Follow @Sonic_Rumble for info and details on a US playtest! pic.twitter.com/mpo6tA52d1 — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) May 8, 2024

L’annuncio di Sonic Rumble per mobile: il riscatto di Midori?

Nei giorni passati, poco prima dell’annuncio di Rumble il/la leaker Midori ha svelato in un tweet sia il titolo del gioco che la possibilità di avere “presto” novità su Sonic X Shadow Generations. In un clima in cui la credibilità dei leaker è sempre in bilico (ad eccezione di Pyoro, che ha nuovamente fatto centro con Nintendo World Championships: NES Edition), il fatto che Midori abbia predetto il nome ufficiale e la natura del gioco implica che anche le sue altre indiscrezioni siano da reputarsi vere. Di sicuro a giugno avremo tutte le conferme del caso, con la complicità del Nintendo Direct, ma nei leak dalla medesima fonte ha fatto capolino anche Persona 6 su Nintendo Switch 2 nel 2025.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’affidabilità di questo/a leaker? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.