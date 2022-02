Shadow Warrior 3: svelati i requisiti della versione PC

Nel mentre si avvicina la data d’uscita ufficiale, Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno divulgato i requisiti ufficiali della versione PC di Shadow Warrior 3

Ci lamentiamo tanto di febbraio, ma anche marzo sarà un mese di fuoco. Dopo svariati rumor e rinvii, la data d’uscita ufficiale di Shadow Warrior 3 è stata rivelata pochi giorni fa. Il gioco arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 1 marzo e i fan della serie, nata nel 1997 dalle mani di 3D Realms, poi passata nel 2013 a Flying Wild Hog, potranno finalmente mettere mano su uno dei titoli più attesi di questo terzo mese del 2022. Nelle scorse ore, la pagina ufficiale del gioco su Steam è stata aggiornata con i requisiti minimi e raccomandati di sistema.

Ed è piuttosto interessante notare che nessuna delle due configurazioni è troppo dispendiosa, in termini di prestazioni. Prima di lasciarvi alla lista, vi ricordiamo che quella dei requisiti minimi si riferisce al gioco che gira in 1080p e a 30FPS selezionando le opzioni grafiche più basse. Shadow Warrior 3, inoltre, peserà al lancio 31 GB, ma vi ricordiamo che questo peso si riferisce al titolo vanilla, senza alcun tipo di patch day one.

Shadow Warrior 3: vediamo insieme i requisiti per PC!

Vediamo insieme i requisiti minimi di sistema per Shadow Warrior 3:

Sistema Operativo : Windows 7

: Windows 7 CPU : AMD Phenom II X4 965 (4 * 3400) | Intel Core i5-3470 (4 * 3200)

: AMD Phenom II X4 965 (4 * 3400) | Intel Core i5-3470 (4 * 3200) GPU : Radeon R7 260X (2048 VRAM) | GeForce GTX 760 (2048 VRAM)

: Radeon R7 260X (2048 VRAM) | GeForce GTX 760 (2048 VRAM) RAM : 8GB

: 8GB Spazio Necessario: 31 GB

Qui di seguito, invece, i requisiti raccomandati per giocare al meglio:

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : AMD Ryzen 7 2700 (8 * 3200) | Intel Core i7-6950X (10 * 3000)

: AMD Ryzen 7 2700 (8 * 3200) | Intel Core i7-6950X (10 * 3000) GPU : Radeon RX 5700 (8192 VRAM) | GeForce GTX 1080 (8192 MB)

: Radeon RX 5700 (8192 VRAM) | GeForce GTX 1080 (8192 MB) RAM : 8GB

: 8GB Spazio Necessario: 31 GB

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Shadow Warrior 3. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Flying Wild Hog qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!