Cooler Master MasterLiquid Flux: presentato il nuovo dissipatore

Cooler Master ha presentato il nuovissimo MasterLiquid Flux, una soluzione di raffreddamento a liquido AIO basata sulle massime prestazioni

Cooler Master, azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni, offre da ben 25 anni prodotti sempre performanti per i suoi utenti. La società fornisce sempre il massimo agli appassionati di hardware alla ricerca dell’ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Proprio in questo senso Cooler Master si è mossa nuovamente sul mercato dei dissipatori a liquido AIO presentando al pubblico il nuovo MasterLiquid Flux. Scopriamo insieme il nuovo arrivato in famiglia.

Ecco il nuovo dissipatore a liquido AIO MasterLiquid Flux di Cooler Master

La nuova pompa a doppia camera è più compatta rispetto alle generazioni precedenti. In tal modo si offre il perfetto volume di flusso in pressione per un raffreddamento davvero impressionante. Il motore ad alta velocità utilizza una girante con cuscinetti in ceramica per forzare il flusso d’acqua bilanciato da e verso il radiatore. I microcanali sono stati massimizzati con alette a forcella ultrasottili per indirizzare con precisione i punti di calore. Anche la superficie della base in rame è stata ampliata e ottimizzata con uno spessore della base perfetto per un trasferimento di calore ulteriormente accelerato.

Il radiatore e le ventole sono stati aggiornati e presentano un radiatore a basso profilo con densità delle alette superiore, accoppiato con ventole della serie Flux ridisegnate. Queste ultime presentano delle pale interconnesse che forniscono una costruzione rinforzata per una migliore stabilità alle alte velocità. Il bordo interno del telaio della ventola è angolato e, grazie a uno spazio vuoto nel telaio, genera una maggiore pressione dell’aria che migliora il raffreddamento.

Sono presenti anche LED ARGB incorporati nelle ventole e nella pompa, con illuminazione ARGB della pompa a doppio circuito personalizzabile in modo indipendente per una grande creatività visiva e versatilità. Attraverso il controller Addressable RGB di seconda generazione incluso e il software MasterPlus+ di Cooler Master, ogni singolo LED può essere cambiato e regolato a proprio piacimento, che si tratti di colore, effetti o luminosità.

La serie Flux è dunque la nuova evoluzione del raffreddamento a liquido e verrà commercializzata sul mercato italiano nelle due versioni PL240 Flux e PL360 Flux a partire dal 15 febbraio: entrambi i modelli supportano la nuova linea di processori desktop Alder Lake-S (socket LGA 1700) di Intel, oltre a LGA1200, LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2, AM2+, FM2+, FM2, FM1, TR4.

Il prezzo al pubblico consigliato sarà pari a 179 € IVA inclusa per PL240 Flux e 207 € IVA inclusa per PL360 Flux. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale dei prodotti. Voi cosa ne pensate di questo nuovo dissipatore? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!