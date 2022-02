Shadow Warrior 3: annunciata la data di lancio dello sparatutto di Devolver

Un nuovo trailer di Shadow Warrior 3 ne annuncia finalmente la data di lancio, che è molto più vicina di quello che si possa pensare

Devolver Digital e Flying Wild Hog hanno annunciato la data di lancio di Shadow Warrior 3, il nuovo sparatutto della serie che arriverà il 1° marzo su PS4, Xbox One e Series S/X e PC. Un nuovo divertente trailer annuncia tutti i dettagli sulla data d’uscita che, oltre a prendere in giro alla sua maniera i classici trailer videoludici, ci ricorda alcune delle feature più importanti presenti all’interno del gioco.

Shadow Warrior 3, finalmente la data di lancio: arriverà il 1° marzo

Shadow Warrior 3 in origine doveva uscire a fine 2021, ma dopo un rinvio la nuova data di lancio è ora fissata al 1° marzo 2022. Già diversi trailer ci hanno mostrato alcuni spezzoni di gameplay del titolo, che si mostra frenetico e sopra le righe proprio come i primi due capitoli, con fasi d’azione adrenalinica che ricorda molto lo stile del grande Doom Eternal. Anche l’ultimo trailer ci ricorda alcune delle feature introdotte in questo terzo capitolo della serie.

Il protagonista Lo Wang si ritroverà insieme alla sua nemesi, Orochi Zilla, per risolvere un grosso problema provocato da entrambi. Infatti accidentalmente i due hanno evocato un antico drago gigantesco, che dovranno fermare a tutti i costi prima che spazzi via qualsiasi cosa. Nel gioco ci saranno spettacolari mosse finali con cui uccidere i nemici con stile, potenti magie, l’affilata katana di Lo Wang in grado di affettare qualsiasi mostro e la possibilità di uccidere gli avversari in modi creativi grazie alle trappole presenti nell’ambiente.

