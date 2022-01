Shadow Warrior 3: trapelata la data d’uscita

Sono trapelate varie liste con i prossimi giochi in uscita per Xbox e PlayStation, tra questi è spuntata anche la data di Shadow Warrior 3

Lo sviluppatore Flying Wild Hog ha promesso che un annuncio sulla data di uscita sarebbe arrivato “presto” per Shadow Warrior 3, ma la sorpresa potrebbe già essere stata rovinata dal solito web, all’occhio del quale, come probabilmente sapete già, nulla sfugge. Gli elenchi dei prossimi titoli in uscita dell’Xbox Store e del PlayStation Store sono stati aggiornati con una data di uscita per il titolo in questione: 1 marzo. I preordini sono ora disponibili anche se l’elenco di Steam deve ancora essere aggiornato. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Shadow Warrior 3: la data d’uscita non è troppo lontana ed è già possibile preordinare il gioco

Ormai è praticamente certo: la data d’uscita per Shadow Warrior 3 è fissata al 1° marzo 2022. Il bundle pre-order costa 49,99 dollari e include Shadow Warrior 1 e 2 insieme a una skin Katana in edizione limitata da utilizzare nel terzo titolo della serie. Il preordine dà accesso immediato ai primi due giochi, che è un bel modo per passare il tempo prima del rilascio. I titoli, sebbene siano elencati come giocabile su Xbox Series X/S, non sembrano essere ottimizzati per la console (o per PS5, se è per questo).

Naturalmente, il tempo dirà se lo sviluppatore o Digital Devolver annunceranno versioni dedicate di generazione attuale, quindi restate sintonizzati. Shadow Warrior 3 è attualmente in sviluppo per PS4, PC e Xbox One. Come vi abbiamo riferito qualche tempo fa, ci vorranno circa otto ore per completarlo (o 500 ore per finirlo 60 volte). Il titolo era stato rinviato già lo scorso mese di ottobre (maggiori dettagli in questa news). Il reboot del primo titolo della serie consiste in uno sparatutto assolutamente sopra le righe e godibile sotto tanti punti di vista, pertanto, il nostro consiglio è assolutamente di recuperarlo. Il secondo capitolo, invece, seppur meno adrenalinico, ha saputo mostrare al pubblico un gameplay assolutamente convincente e solido e l’aggiunta di varie componenti di personalizzazione per i vari personaggi. Lo sviluppatore ha dichiarato che il terzo titolo sarà più simile al primo dal punto di vista del gameplay.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.