Shadow Warrior 3: uscita rinviata per il titolo di Devolver Digital

Tramite un nuovo trailer di Shadow Warrior 3, i ragazzi di Devolver Digital hanno annunciato che l’uscita del gioco è stata rinviata

Brutte notizie per tutti i giocatori che attendevano con ansia Shadow Warrior 3 quest’anno, purtroppo non potremo ancora metterci su le mani visto che Devolver Digital, insieme agli sviluppatori Flying Wild Hog, hanno comunicato con un trailer che l’uscita è stata rinviata. Il trailer rivela che il gioco arriverà nel 2022, gli sviluppatori rassicurano comunque i fan che la data di lancio esatta sarà annunciata presto.

L’uscita rinviata di Shadow Warrior 3 risulta un colpo basso per i fan

Il ritorno di Lo Wang insieme al suo stile esilarante dovrà aspettare, vista l’uscita rimandata di Shadow Warrior 3, nel mentre vi consigliamo di recuperare i primi due capitoli della saga. Il reboot del primo Shadow Warrior è uno uno sparatutto veramente frenetico e divertente, pieno di violenza e sangue, rendendo giustizia al primo capitolo originale e addirittura migliorandolo sotto vari aspetti. Shadow Warrior 2 ha deciso di percorrere altre strade che il genere degli sparatutto prevede, risultando meno frenetico e divertente, con combattimenti comunque eccellenti e l’aggiunta della personalizzazione del personaggio e delle armi con abilità di ogni tipo che hanno snaturato un po’ la vera essenza della saga.

Flying Wild Hog ha dichiarato l’anno scorso che mira a rendere Shadow Warrior 3 più simile al primo gioco riducendo l’attenzione sulla personalizzazione del personaggio e delle armi per garantire ai giocatori il massimo divertimento, come nel primo capitolo. Ricordiamo che Shadow Warrior 3 è in uscita su Xbox One, PS4 e PC.

Rimanete come sempre sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.