Con l’inizio del nuovo anno, è il momento giusto per i meno esperti di dare un’occhiata ai migliori giochi per casinò online del 2021

Tutti sappiamo le aspettative che si creano quando un famoso franchise di videogiochi annuncia l’uscita di un nuovo episodio. Gli appassionati di videogame, film e musica conoscono bene questa sensazione, ma molti non sanno che la stessa trepidazione è tipica anche del gioco d’azzardo. Questo settore in continua crescita offre già da tempo un alto livello di intrattenimento agli utenti, ma il lancio di nuovi giochi è sempre molto atteso da coloro che si sono ormai stancati dei giochi offerti sul mercato. Questo spiega l’entusiasmo che si crea tra gli appassionati del settore quando si ritrovano ad avere a loro disposizione qualcosa di nuovo da provare.

Ovviamente ci sono le opzioni più tradizionali che non tramonteranno mai, come il poker, il blackjack e la roulette. Ma i giochi che sono più adatti alla piattaforma online come le slot machine non mancano di introdurre tante opzioni inedite, tale che i principianti spesso rimangono a bocca aperta di fronte a questo continuo rilascio di nuove funzionalità. Ogni anno, i giocatori d’azzardo vengono inondati di nuovi giochi da casinò, oro per i siti che si occupano delle recensioni sulle ultime uscite del mondo dell’iGaming.

I migliori giochi da casinò usciti nel 2021

Con tutta probabilità, i cambiamenti nella legislazione porteranno un po’ ovunque a un aumento dei giocatori che decidono di mettere piede in questo mondo. Con l’inizio del nuovo anno, è il momento giusto per i meno esperti di dare un’occhiata ai migliori giochi per casinò online del 2021.

Dragon’s Luck – Come i grandi appassionati di gioco d’azzardo online ben sapranno, Dragon’s Luck è tra i giochi da casinò più amati sulla rete. Come suggerisce il nome (che in italiano significa “La fortuna del dragone”), il gioco include simboli e temi ispirati alla cultura asiatica. Ricco di rimandi alla mitologia cinese, alcuni utenti potranno cogliere anche l’opportunità di imparare alcune cose al riguardo.

Pink Elephants – Ecco un altro gioco che si è guadagnato una certa attenzione l’anno scorso. Questa slot machine regala al giocatore diversi rulli che si ispirano al tema della giungla, con oltre 4.000 combinazioni di vincita (le cosiddette “payline”). Tuttavia, la cosa che più ha spinto gli utenti a giocare con Pink Elephants è stato un ottimo RTP, pari al 96,1%.

Big Bad Wolf – Chi desidera giocare alle slot machine il più a lungo possibile non può non amare questo gioco, che offre molte funzionalità che facilitano un’esperienza di gioco prolungata. Famosa per un RTP del 97,29% con una puntata minima di soli 0,25 dollari, questa slot offre anche una grafica eccezionale che attira numerosi giocatori.

Il 2021 ha visto l’uscita di tantissimi altri giochi da casinò, ma quelli che abbiamo appena elencato rientrano sicuramente tra i migliori. Suggeriamo a coloro che si sono affacciati a questo mondo da poco tempo di provarne qualcuno, così da scoprire personalmente il perché di tanto successo.