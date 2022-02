Gran Turismo 7: World Map, Cafe, auto e molto altro nel nuovo video

Lo State of Play di ieri sera, dedicato a Gran Turismo 7, ha svelato molti dettagli su World Map, numero di auto, Gran Turismo Cafe e molto altro

Nel corso dell’atteso e più volte vociferato State of Play dedicato a Gran Turismo 7, andato in onda nella serata di ieri, Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital in persona ha fornito una serie di nuovi dettagli relativi al nuovo capitolo della popolare serie racing. Mancano oramai pochissime settimane al debutto del gioco, e l’occasione è stata utile per dare uno sguardo alla struttura della World Map, al Gran Turismo Cafe, al numero di auto presenti nella produzione, oltre a tutta un’ulteriore infornata di dettagli.

Gran Turismo 7: World Map, Cafe ed auto protagoniste dell’ultimo State of Play

Rispettando la tradizione della serie, prima di iniziare la campagna single player, al giocatore vengono forniti sufficienti crediti per acquistare un’auto: è il punto di partenza dell’avventura, che lo porterà a gareggiare per ottenere nuovi veicoli. Mano che andremo ad incrementare la nostra collezione, il nuovo Gran Turismo Cafe diventerà un appuntamento imprescindibile. Il suo menu si andrà ad arricchire di pietanze a quattro ruote, man mano che completeremo i task richiesti, ma sarà anche possibile incontrare i designer di determinati veicoli, così come potremo apprendere la loro storia.

In Brand Central, invece, i player potranno acquistare circa 300 auto, dal 2001 in poi, sebbene Yamauchi abbia confermato la presenza di oltre 400 automezzi. Il Museo, invece, sarà una sorta di showroom per inostri acquisti, ma ciascun produttore avrà la propria sezione, attraverso la quale potremo conoscere la loro storia. Presente anche il Venditore di Auto Usate, che ci consentirà di acquistare veicoli di seconda mano a prezzo scontato, ma anche pezzi vintage a costi decisamente più elevati. Quest’ultima funzionalità sarà aggiornata circa ogni giorno.

Coloro che desidereranno mettere le mani su veicoli famosi, faranno bene a rivolgersi al Venditore di Auto Leggendarie. Il World Circuit è il luogo in cui sono raggruppati i tracciati, suddivisi in 34 location e caratterizzati da oltre 90 layout unici. Confermato il ritorno di alcune delle piste storiche della serie, come Trial Mountain, High Speed Ring e Deep Forest.

Custom Race Mode permetterà di modificare le condizioni meteo e l’IA degli avversari, mentre i celebri License Test saranno imprescindibili per apprendere tutte le varie tecniche di guida. I giocatori potranno anche prendere parte a Mission Races, che comprenderanno attività come drag racing e Drift Trials. Infine, oltre alle Lobbies ed ai Meeting Places, che ci permetteranno di interagire con i player online, è stata confermata la presenza del multiplayer in locale tramite lo split-screen per due giocatori.

Insomma, di carne al fuoco sembra essercene davvero molta, e l’attesa che ci separa dal prossimo 4 di Marzo di fa davvero spasmodica anche per noi di tuttoteK. Se volete lenire l’attesa in compagnia di qualche gioco a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.