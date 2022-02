Shadow Warrior 3 è entrato ufficialmente in fase Gold!

In attesa del suo arrivo ufficiale nel mese di marzo, Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno annunciato che Shadow Warrior 3 è (finalmente) entrato in fase Gold

La serie di Shadow Warrior nacque nell’ormai (ahinoi) troppo lontano 1997 dalle mani di un’allora galoppante 3D Realms, per poi passare ufficialmente nel 2013 in quelle di Flying Wild Hog. Da allora, uno sviluppo travagliato ha portato infine alla nascita e alla crescita del terzo capitolo, chiamato non troppo fantasiosamente Shadow Warrior 3, che vedrà ufficialmente la luce su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 1 marzo. E se avete già salassato il vostro portafoglio con un febbraio piuttosto ricco, vedrete a che cosa vi porterà il prossimo mese (spoiler: la povertà).

Nelle scorse ore, tramite il profilo ufficiale Twitter del gioco, Flying Wild Hog ha confermato che il titolo è entrato ufficialmente in fase Gold. Come sempre, vi ricordiamo che questo significa che lo sviluppo principale di Shadow Warrior 3 è ufficialmente completato e che ora gli sviluppatori si concentreranno sullo smussamento e l’eliminazione di eventuali bug e glitch, per la creazione di una patch che sarà sicuramente disponibile al day one o nei giorni immediatamente successivi. Vi lasciamo il tweet proprio qua sotto.

Shadow Warrior 3 has gone gold and review code is rolling out to media this week! H Y P E pic.twitter.com/yyynDKiq3q — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) February 15, 2022

Se siete intenzionati a giocare a Shadow Warrior 3 su PC, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai requisiti minimi e raccomandati di sistema per vedere se e quanto la vostra macchina potrà essere performante col titolo edito da Devolver Digital. Non abbiamo invece alcuna informazione sul se e quando saranno disponibili le versioni “next-gen” per Xbox Series X, Xbox Series S e PS5, ma vi terremo ovviamente aggiornati nonappena gli sviluppatori avranno qualcosa da dire.

E quindi eccoci qui: nessun ritardo ulteriore per Shadow Warrior 3, che è ufficialmente entrato in fase Gold. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!