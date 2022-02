Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Babylon’s Fall, il game as a service targato Square Enix e Platinum Games in arrivo il prossimo 3 marzo in esclusiva console Sony

Ha fatto molto discutere di sé, partendo dal presupposto che non tutti (ossia praticamente nessuno) avevano capito, dai primi trailer, che sarebbe stato un Game as a Service. Alla fine dei conti, però, dopo una closed beta che ha fatto ampiamente discutere, Babylon’s Fall è pronto per sbarcare su PC e console Sony (PlayStation 4 e PlayStation 5) il prossimo 3 marzo, con tutti i dubbi che si porta dietro. Dal canto nostro, in realtà, ancora un po’ di speranza la nutriamo, considerando che ha alle spalle PlatinumGames, il team della serie di Bayonetta, di Nier Automata, Astral Chain e molti altri titoli di valore. In attesa dell’arrivo del gioco, nelle scorse ore Square Enix ha anche divulgato la lista trofei completa di Babylon’s Fall: vediamola insieme!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Babylon’s Fall consta di 31 statuette totali, di cui 20 di bronzo, 4 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. In questo caso, la lista sarà completamente in inglese. Nel caso (improbabile) in cui poi i trofei dovessero essere adattati in italiano, provvederemo ad aggiornare la guida. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Babylon’s Fall. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Babylon’s Fall: svelata la lista trofei completa

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Hero of the People : Complete the “Senate Assembly Hall” quest.

: Complete the “Senate Assembly Hall” quest. Bane of Thieves : Complete the “The Temple of Bemus” quest.

: Complete the “The Temple of Bemus” quest. Volcanologist : Complete the “Palace of Web” quest.

: Complete the “Palace of Web” quest. When Heaven Freezes Over : Complete the “Dragon’s Lair” quest.

: Complete the “Dragon’s Lair” quest. Temple of the Gods : Complete the “Emeslam” quest.

: Complete the “Emeslam” quest. Guardian of the Ziggurat : Complete the “Skyborne Pantheon” quest.

: Complete the “Skyborne Pantheon” quest. Destroyer of Paradise : Complete the “Gamma IV” quest.

: Complete the “Gamma IV” quest. The First of Many : Complete your first quest.

: Complete your first quest. First Sword of Babylon : Kill an enemy with a sword.

: Kill an enemy with a sword. Bringing Down the Hammer: Kill an enemy with a hammer.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Babylon’s Fall: svelata la lista trofei completa

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Loose! : Kill an enemy with a bow.

: Kill an enemy with a bow. Hot Rod : Kill an enemy with a rod.

: Kill an enemy with a rod. Shield Bash : Kill an enemy with a shield.

: Kill an enemy with a shield. Critical Blow : Land a critical hit.

: Land a critical hit. Hitting ‘Em Where It hurts : Exploit an enemy’s weakness.

: Exploit an enemy’s weakness. Can’t Touch This : Use a shield to block an enemy attack.

: Use a shield to block an enemy attack. Made From Scratch : Craft an item.

: Craft an item. Knowledge of the Ancient Ones : Find a blueprint.

: Find a blueprint. Heirloom of Might : Obtain a legendary weapon or piece of armor.

: Obtain a legendary weapon or piece of armor. Sharing the Love: Send a like.

I trofei d’argento | Babylon’s Fall: svelata la lista trofei completa

Qui di seguito trovate le quattro statuette d’argento:

Novice Blacksmith : Enhance a weapon to level 10.

: Enhance a weapon to level 10. Novice Armorer : Enhance a piece of armor to level 10.

: Enhance a piece of armor to level 10. Novice Jeweler : Enhance an accessory to level 3.

: Enhance an accessory to level 3. Heirloom of the Gods: Obtain a divine weapon or piece of armor.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Babylon’s Fall: svelata la lista trofei completa

Ci avviciniamo alla fine con i trofei d’oro:

Salvation of a Ruined City : Complete the “Heart of the Blue Sun” quest.

: Complete the “Heart of the Blue Sun” quest. Refined Tastes : Collect 100 legendary weapons or pieces of armor.

: Collect 100 legendary weapons or pieces of armor. Armor Enthusiast : Collect 30 pieces of armor.

: Collect 30 pieces of armor. Gideon Arms Dealer : Collect 30 weapons.

: Collect 30 weapons. Treasure Hunter : Open 50 chests.

: Open 50 chests. Conchientious Collector: Collect 1,000,000 conches.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Babylon’s Fall:

Platinum Sentinel: Collect all trophies.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Babylon’s Fall. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Square Enix qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!