Xbox-Bethesda Showcase: Overwatch 2 sarà F2P, ecco la data d’uscita dell’early access!

Dal palco dell’Xbox-Bethesda Showcase abbiamo finalmente ricevuto diverse novità e una data d’uscita per Overwatch 2, sebbene nella sua versione Early Access: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il palco dell’Xbox-Bethesda Showcase ha portato con sé numerose novità su titoli molto attesi, da Starfield a Redfall, passando ad alcune chicche inaspettate come l’arrivo degli ultimi episodi di Persona sul catalogo del Game Pass. Insomma, la conferenza Microsoft è sicuramente stata ricca di trailer di titoli attesi, previsioni interessanti (come la collaborazione con Hideo Kojima) e gradite conferme, come ad esempio la presenza di Overwatch 2, ma non nella veste in cui ce lo saremmo aspettati. Lo sviluppo del titolo di Blizzard è stato quantomeno difficoltoso, con il produttore esecutivo del gioco che ha lasciato il team nel settembre dello scorso anno, e una data d’uscita che sembrava non arrivare mai (come quella di Diablo 4 d’altronde).

Invece, sul palco dell’Xbox-Bethesda Showcase, Overwatch 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer ed alcune interessanti novità. Innanzitutto, potremo mettere mano sulla sua parte PvP il prossimo 4 ottobre, in versione Early Access, su PC, Xbox Series X | S, Xbox One, PS5, PS4 e Nintendo Switch. La seconda, grande novità è che il gioco è stato annunciato come Free to Play. Mike Ybarra, presidente di Blizzard, ha annunciato in una conferenza di poco successiva:

Non vediamo l’ora di rilasciare la prima parte dell’esperienza che sarà Overwatch 2 il prossimo 4 ottobre e introdurvi alla nostra nuova visione competitiva, con tanto nuovo contenuto e la possibilità di reimmaginare eroi, mappe e gameplay iconici che hanno reso il gioco originale così coinvolgente. Questo è solo l0inizio di una nuova era per il franchise sempre in evoluzione, e la nostra volontà di impegnarci nuovamente nel proporre ai giocatori aggiornamenti frequenti e importanti, ben pianificati nel futuro, per mantenere Overwatch 2 sempre fresco e divertente per molti anni a venire.

Data d’uscita dell’Early Access e formula Free to Play: ecco tutte le novità per Overwatch 2

Con l’occasione, Blizzard ha anche introdotto il secondo eroe esclusivo di Overwatch 2, Junker Queen, ed ha annunciato un nuovo evento dedicato completamente al gioco, una livestream che potrete seguire sui canali ufficiali della compagnia il prossimo 16 giugno alle 19 (ora italiana). Vi ricordiamo che per ora si parla esclusivamente della parte PvP, e che Blizzard ha diviso lo sviluppo tra PvP e PvE del gioco. E di quest’ultima ancora nessuna novità.

Data d'uscita fissata per l'Early Access di Overwatch 2: il 4 ottobre si avvicina velocemente. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!