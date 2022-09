Mario + Rabbids Sparks of Hope: non sarà multiplayer

Mario + Rabbids Sparks of Hope della Ubisoft è tra i titoli più attesi di quest’autunno, ma sappiate che non si tratterà di un’esperienza in multiplayer

Esatto, avete proprio letto bene, a quanto pare il tanto atteso Mario + Rabbids Sparks of Hope, annunciato durante il recente evento Ubisoft Forward, non avrà la modalità multiplayer quindi si procederà “da soli”. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione!

Mario + Rabbids Sparks of Hope: only single player

Al contrario del precedente capitolo Kingdom Battle dunque, uscito nel “lontano” 2017 per Nintendo Switch, la nuova avventura a turni dell’idraulico baffuto in questo universo pieno di coniglietti folli sarà un’esperienza più concentrata sul single player che altro.

È stato infatti uno degli stessi produttori del gioco, tale Xavier Manzanares già visto nella “versione” Donkey Kong della stessa saga ed in Child of Eden, ha dichiarare che, durante la produzione del titolo, la Ubisoft abbia deciso di muoversi in tale direzione. A quanto pare il materiale era davvero tanto, forse troppo, e quindi si è dovuto optare per un’esperienza di gioco che prediligesse un’avventura in single player.

In ogni caso sarà sempre possibile godersi una partita con la modalità Versus e poi, ricordiamo, Mario + Rabbids Sparks of Hope avrà dei DLC gratuiti quindi possiamo sbilanciarci un po’ e dire che il multiplayer è assente, ma solo per il momento. Tra le novità si vocifera anche l’arrivo del buon Rayman, ma per il resto mettiamoci comodi ed aspettiamo il 20 ottobre per verificarlo di persona.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere in quanti si potrà giocare a questo titolo, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!