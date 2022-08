A Plague Tale Requiem: il gioco è entrato in fase gold

Il titolo A Plague Tale: Requiem ha appena segnato davvero un bel record, a circa due mesi dalla sua pubblicazione di questo autunno, l’ultima fatica di Asobo Studio è entrata ufficialmente in fase gold

Come in molti già sanno l’attesissimo sequel A Plague Tale: Requiem uscirà ad ottobre ed i preordini sono già disponibili, ma non temete perché il gioco è entrato in fase gold e non subirà alcun ritardo. Ma cerchiamo di partire dal principio.

A Plague Tale Requiem: cosa sapere in attesa di ottobre

L’ultimo lavoro di Asobo Studio, nome già conosciuto per lo sviluppo di alcuni giochi basati sui cartoni animati ed anche Microsoft Flight Simulator, vedrà dunque la luce il 18 ottobre (al pari del nuovo gioco dei Ghostbusters) per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch.

Di recente è stato pubblicato poi un nuovo trailer di A Plague Tale: Requiem, che vi lasciamo qui sotto, che mostra più dettagli sul gameplay generale e sulle nuove abilità per i protagonisti Amicia ed Hugo. Amicia, oltre alla sua fionda già vista in Innocence, avrà anche una balestra e diciamo che ha fatto molta pratica di alchimia negli ultimi mesi.

Hugo, invece, ha fatto un bel ripassone sulla Macula e può controllare meglio i ratti della peste per far sì che lo avvisino di un pericolo oppure lo difendono. Attenzione però ai danni che può procurarsi ogni volta che utilizza tali poteri perciò usateli con parsimonia. Inoltre non dimenticatevi che potrete usare l’ambiente ancora di più contro i nemici, ma questi ultimi si adatteranno molto in fretta!

