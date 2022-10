InWin presenta la sua nuova ARGB Mercury AM120S

InWin presenta la ventola per PC ARGB Mercury AM120S, sottile, silenziosa e ad alte prestazioni. Una ventola di Raffreddamento silenziosa da 17 dBA ad elevate prestazioni con uno spessore di soli 20 mm

InWin Development Inc. è una società tecnica che si specializza nella progettazione e produzione di chassis per computer, per server, alimentatori, prodotti IPC e accessori tecnologici. Fondata nel 1985, InWin è un innovatore leader di soluzioni di enclosure per gli integratori di sistemi di tutto il mondo.

L’azienda, ha di recente presentato la sua ultima creazione. La nuova ventola per PC da 120 mm sottile e silenziosa Mercury AM120S, che fornisce un raffreddamento davvero silenzioso all’interno di un telaio sottile di 20 mm di spessore.

Dettagli sulla nuova ventola ARGB Mercury AM120S di InWin

Il Mercury AM120S presenta un design unico delle pale della turbina che è modellato sul bordo esterno delle pale della ventola all’interno del telaio. Questo design concentra il flusso d’aria ed evita perdite d’aria tra il telaio e le pale, risultando in un flusso d’aria concentrato con rumore ridotto. Le lame stesse presentano anche un design inciso unico che migliora l’equilibrio della pressione dell’aria attraverso la lama.

Il Mercury AM120S funziona a 17 dBA veramente silenziosi. Al suo flusso d’aria massimo, è in grado di raggiungere oltre 60 CFM e 2,72 mm/H2O di pressione statica a soli 29 dBA. Un valore che è paragonabile ad altre ventole di dimensioni standard nonostante sia alloggiato in un involucro più compatto. Anche la ventola più sottile è circa il 20% più piccola.

Diverse ventole Mercury AM120S possono essere collegate insieme utilizzando il cavo di prolunga “Lock-N-Go” di InWin per una gestione dei cavi più pratica e facile da usare. La fibbia antiscivolo assicura che rimangano fissati saldamente.

Le componenti

Il Mercury AM120S include l’illuminazione ARGB che si illumina verso l’esterno dal centro della ventola stessa. L’illuminazione ARGB è controllata tramite un connettore standard a 3 pin compatibile con il software comune della scheda madre e i sistemi di illuminazione per PC. Il controller ARGB One-Click di InWin offre 14 modalità di illuminazione ed è anche un’opzione alternativa per gli utenti che non dispongono di una scheda madre compatibile con ARGB.

Per ulterior Informazioni sul nuovo Mercury AM120S, è possibile visitare il sito di InWind.

Mercury AM120S è disponibile nell’eStore Europa al seguente link.

