Rumor | Final Fantasy XVI: svelata la data d’inizio dei preorder?

Un recente report che è iniziato a circolare nelle scorse ore ha indicato la data d’inizio dei preorder di Final Fantasy XVI: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Se nel mese di dicembre potremo finalmente mettere mano a Final Fantasy VII Reunion, remake (speriamo) dell’originale Crisis Core: Final Fantasy VII, per Final Fantasy XVI dovremo aspettare ancora un po’. Non si ha infatti ancora una vera e propria data, ma una finestra d’uscita sì: estate 2023. Square Enix ha anche confermato ufficialmente che il gioco è quasi finito, e gli sviluppatori stanno aggiustando il gioco per poterne poi svelare qualcosa in più nel mese di dicembre. Recentemente, la stessa Square ha anche annunciato che verrà rilasciata una versione demo poco prima del lancio, ma non ha divulgato ulteriori dettagli in merito.

Nelle scorse ore, è iniziato a circolare in rete un rumor derivante da un report dell’Insider Tom Henderson, secondo cui i preordini di Final Fantasy XVI inizieranno il 7 o l’8 dicembre prossimo. Molto più probabile che sia in realtà la seconda opzione, che coincide con la data di trasmissione dei The Game Awards di quest’anno. La speranza è, dunque, che nel corso dei TGA si possa avere un nuovo trailer che, oltre a svelare l’inizio dei preorder, porti anche succulenti novità… e forse davvero una data d’uscita?

Final Fantasy XVI: un nuovo trailer che svela la data d’inizio dei preorder? Forse… ai TGA!

Le aspettative sono davvero alte per questo nuovo capitolo della serie più famosa di Square Enix, dopo un quindicesimo capitolo che ha deluso le aspettative di molti, nonostante non si possa decisamente definire un brutto gioco. Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è previsto in esclusiva per PlayStation 5, e rimarrà tale per almeno sei mesi dopo il lancio.

Rimaniamo dunque in attesa di una conferma per la data dell'inizio dei preorder di Final Fantasy XVI, forse proprio in concomitanza con i The Game Awards 2022.