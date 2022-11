Final Fantasy XVI: versione demo in arrivo prima del lancio

Una prova prima della sera della prima: l’apripista di Final Fantasy XVI sarà una versione demo del nuovo gioco di ruolo Square-Enix

Sempre più dettagli emergono per Final Fantasy XVI man mano che ci si avvicina al suo lancio previsto il prossimo anno, ma la demo del gioco si preannuncia il più succoso di tutti. Com’è del resto prevedibile, il flusso di informazioni non farà altro che farsi più intenso nel giro dei prossimi mesi. Se dunque avete pianificato un percorso di astinenza sulle notizie che circoleranno sul gioco, ora sapete che c’è un premio ad attendere chi ha cercato di evitare gli spoiler. In un periodo in cui le versioni di prova si sono fatte sempre più rare, dunque, vedere publisher pronti a rilasciarle è una ventata d’aria fresca.

Aria di anteprima: Final Fantasy XVI ci porta nel backstage con una demo

In una rivista recente redatta da Dengeki Online, il produttore di Final Fantasy XVI Naoki Yoshida ha alluso alla demo rispondendo ad un quesito costante dei fan. Quando potremo aspettarci più dettagli? All’incirca tre mesi prima dell’arrivo del gioco sugli scaffali sarà possibile sapere di più in merito al titolo. In quanto alla versione di prova, però, non aspettatevi di poterla scaricare troppo in anticipo. “Se le informazioni arrivano troppo presto, la salivazione non si manterrà fino all’uscita, quindi ci vorranno tre mesi tra le notizie e l’uscita del gioco”, dice Yoshida. “C’è anche una versione di prova, ma sarà più vicina al day one, per mantenere un senso di freschezza.”

La cosa non dovrebbe sorprendere nessuno. In quanto al toto-tempistiche, è difficile prevedere se Square-Enix intenda davvero non mantenere i fan in salivazione a lungo o voglia semplicemente ridurre il rischio potenziale a cui esporre i preordini. Sia come sia, se c’è un pattern, possiamo guardare il remake del settimo episodio, che ha ricevuto una demo poco più di un mese prima dell’uscita. Lo sviluppo, stando al publisher, è completo al 95%, e potremo probabilmente auspicare una data di uscita entro fine anno. Sappiamo inoltre che la storia, quando il gioco uscirà solo su PS5 la prossima estate, ci terrà impegnati tra le 35 e le 40 ore circa.

