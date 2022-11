Indiana Jones 5: arrivano le prime immagini ufficiali del film

In attesa dell’uscita di Indiana Jones 5, nelle prime immagini del film viene mostrato l’aspetto di Harrison Ford

Farà ritorno nel giugno 2023 Indiana Jones, che arriva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo col suo quinto capitolo, a ben 15 anni dal quarto film della saga, Il regno del teschio di cristallo. Nell’attesa, Empire Magazine ha svelato le prime immagine della pellicola, che mostrano Harrison Ford nei panni dell’iconico archeologo. Il primo passo della campagna di lancio di Indiana Jones 5, la cui uscita è, come detto, prevista per il prossimo giugno.

Indiana Jones 5: cosa sappiamo del film

Nonostante non manchi tantissimo, anche se abbiamo ancora più di sei mesi prima della sua uscita, non sono tantissimi i dettagli noti sul nuovo capitolo di Indiana Jones. Ciò che è certo è il ritorno di Harrison Ford, mostrato dalle foto di Empire e pronto a infiammare i fan. Sembra una notizia scontata, ma in realtà non lo è perché negli ultimi tempi si vociferava di un suo possibile addio, ma le speculazioni ora sono state messe definitivamente a tacere da questo poster ufficiale.

Questo nuovo capitolo di Indiana Jones è stato a lungo in gestazione e al momento ogni dettaglio è circondato dal riserbo più assoluto. Non si sa nulla, praticamente, né della trama né del cast: l’attesa, dopo queste immagini, è per il primo trailer ufficiale, che sicuramente dirà di più sul film. Sicuramente, la speranza dei fan è che il franchise torni quello di un tempo, superando la clamorosa delusione del Regno del teschio di cristallo, che all’epoca si è rivelato un flop abbastanza incredibile. Le prime indiscrezioni, tra l’altro, hanno parlato di screening deludenti e di malumori da parte della Disney intorno al nuovo film, che sicuramente è tra le uscite più attese del 2023. Con queste prime immagini la corsa di Indiana Jones 5 è appena iniziata, sicuramente l’attesa è alle stelle per capire come si concretizzerà.

