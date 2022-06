State of Play: nuovo trailer e periodo di uscita per Final Fantasy XVI

La sedicesima fantasia di Square-Enix si sfoggia in un nuovo trailer: Final Fantasy XVI chiude lo State of Play con un periodo di uscita

Probabilmente Naoki Yoshida, produttore di Final Fantasy XVI, era a un passo dal citare i Genesis nel parlare dei tempi difficili in cui viviamo, ma il placebo dell’escapismo ha reso quello di un nuovo trailer con cui concludere il recente State of Play un bisogno vitale. Non solo: il gioco, nel pieno della sua gestazione, inizia a buttare i suoi primi calci. Abbiamo dunque un periodo di uscita, e l’attesa per prendere parte alle grandi battaglie (fittizie, per fortuna) dell’esclusiva Sony sta per farsi più gravosa che mai. Yoshida ha colto l’occasione per sbottonarsi un po’ di più sull’ambizioso gioco.

State of (game) Play: il nuovo trailer mostra i muscoli di Final Fantasy XVI

Il produttore ha infatti dichiarato in occasione dello State of Play che “nelle precedenti interviste e aggiornamenti, non siamo andati troppo nei dettagli [su Final Fantasy XVI], ma con questo nuovo trailer capirete meglio in che consiste il gameplay vero e proprio. […] Nel gioco, il protagonista Clive Rosfield adotterà l’arsenale garantitogli dai molti Eikon”. Queste creature, ovvero le classiche invocazioni nel contesto isolato di questo capitolo, daranno a loro volta vita a scontri epici “che vi porteranno nel bel mezzo dell’azione.” Lo sviluppo, sotto la direzione di Hiroshi Takai, è ora giunto alle ultime rifiniture.

Yoshida non ha mancato di tessere le lodi di PS5, incoraggiandoci ad “allacciare le cinture” dopo che la pandemia ha portato lo sviluppo indietro di quasi sei mesi. Il telelavoro ha portato a problemi nelle tempistiche dell’outsourcing per alcuni assetti, ma il 2021 è stato dedicato a riportare tutto in carreggiata. Ora che Square-Enix sta dando gli ultimi ritocchi a cutscene, battle system, grafica e quant’altro, abbiamo anche un periodo di uscita vero e proprio. Se avete visto il trailer qui sopra, non c’è alcun motivo per mantenere ancora la suspense: salvo imprevisti, si parla dell’estate 2023.

