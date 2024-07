PS Plus: i primi giochi gratis di agosto 2024

Un trittico d’apertura per appianare la calura: cosmo, paura e metroidvania convivono nei primi giochi gratis di agosto 2024 per PS Plus

A ridosso dell’inizio del mese di agosto 2024, gli iscritti a PS Plus sanno già quali saranno i primi giochi gratis gentilmente offerti da mamma Sony. Si parte forte con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che fa a neofiti e fan di lunga data la gentilezza di condensare l’immaginario di George Lucas in una pratica, nonché coesa, esperienza riassuntiva. In soldoni, quando lo abbiamo recensito non abbiamo mancato di dispensare il dovuto entusiasmo: potete consultare il risultato della nostra disamina seguendo questo link. A seguire, abbiamo Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Come lascia intuire il titolo, qui saremo noi a muoverci in giro per la struttura, anche se gli animatronici saranno comunque in agguato.

I giochi #PlayStationPlus per il mese di agosto, quale giocherai? 🌌 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

🐻 Five Nights at Freddy’s Security Breach

⚔️Ender Lilies: Quietus of the Knightshttps://t.co/ueOHGdGV8u — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 31, 2024

Un silenzio cavalleresco per iniziare agosto 2024 al fresco: l’ultimo dei primi giochi gratis di PS Plus

A concludere il terzetto dei primi giochi gratis di agosto 2024 abbiamo Ender Lilies: Quietus of the Knights, anch’esso disponibile gratuitamente per gli abbonati a PS Plus. Chi vi scrive ha recensito anche questo metroidvania su hardware concorrente, ma se volete un’opinione espressamente legata all’ecosistema Sony abbiamo valutato anche il formato in blu. L’avventura si prefissa l’obiettivo di invertire il processo con il quale i soulslike sono nati, cioè come metroidvania in 3D, tornando così all’esplorazione di una sola grande mappa. Ad impreziosire il tutto, poi, troverete anche gli elementi da soulslike come un tasso di sfida impegnativo e la narrazione minimalista. Il cambio della guardia per i precedenti titoli gratuiti è fissato per il 6 agosto (martedì prossimo).

