PS Plus: svelati i primi giochi gratis di luglio 2024

Rottami, giocatori di hockey e membri dell’equipaggio sospetti: scopriamo i primi giochi gratis di luglio per gli iscritti a PS Plus

Come ogni mese, è tornato il momento di delineare i primi giochi gratis per gli iscritti a PS Plus, che nel mese di luglio beneficeranno di tre titoli. In questo caso Sony sembra mordere un pizzico il freno, ma neanche troppo. Si parte, con tempismo impeccabile data l’imminente uscita nelle sale dell’adattamento, tenendo il dito sul grilletto: Borderlands 3 è l’apripista della line-up iniziale. A seguire abbiamo i dischetti su ghiaccio di NHL 24, per tutti gli appassionati di uno sport forse lontano dai canoni italiani. Conclude il buffet d’apertura Among Us, fresco di aggiornamento con ruoli extra. Tutti e tre i titoli saranno disponibili da martedì prossimo, 2 luglio, fino al 6 agosto.

I giochi mensili di PlayStation Plus di luglio sono:

🔫 Borderlands 3

🏒 NHL 24

👽 Among Us

Scopri di più su questi giochi e molto altro: https://t.co/xnWbSo4nhk pic.twitter.com/g1ngZQI8yE — PlayStation Italia (@PlayStationIT) June 26, 2024

Non solo giochi gratis: ecco i primi vantaggi di luglio per PS Plus

I primi giochi gratis di luglio sono quelli che rientrano nel rango PS Plus Essential. A precederli abbiamo avuto Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever e Streets of Rage 4. Per questi ultimi, il tempo scade lunedì prossimo. In quanto all’offerta per il mese entrante, i giocatori di Genshin Impact beneficeranno di un pacchetto pregno di risorse in-game a partire dal 16 luglio. Il catalogo per i ranghi Extra e Premium ha visto debuttare nelle scorse settimane LEGO Star Wars II: La trilogia classica, Ghosthunter, Daxter, Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars e, soprattutto, il primo Sly Raccoon, che ha rappresentato il maggior plebiscito per un gioco classico. Infine, i titoli PSVR2 sono appena entrati a far parte del servizio.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della line-up fino ad ora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.