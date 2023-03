Square Enix: cambio ai vertici, Matsuda lascia la carica di Presidente

Dopo i recenti flop e le tante critiche, Square Enix cambia guida e i suoi vertici e lascia andare Yosuke Matsuda come presidente: scopriamo insieme tutti i dettagli e chi lo sostituirà

Nonostante abbia in corso d’opera due titoli attesissimi come Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth, il recente flop di Forspoken e la chiusura di Babylon’s Fall hanno messo Square Enix in difficoltà, molto probabilmente non solo d’immagine, ma anche con gli azionisti. È notizia delle scorse ore che l’azienda ha annunciato che il Presidente Yosuke Matsuda cesserà la sua carica nel mese di giugno, all’annuale Meeting con gli Azionisti. A sostituirlo sarà Takashu Kiryu, attualmente Company Director.

Per quanto riguarda la ragione a fronte dell’abbandono di Matsuda, in un comunicato ufficiale la compagnia ha affermato quanto segue:

A seguire del rapido cambio del contesto di business inerente l’industria dell’intrattenimento, il cambio che andiamo a proporre segue l’intento di ristrutturare il team di management per far fronte alle innovazioni tecnologiche in costante evoluzione e per massimizzare la creatività del gruppo [di Square Enix Holdings Co. Ltd.] e per recapitare al nostro pubblico in tutto il mondo un intrattenimento ancora migliore.

Cambio di presidente per Square Enix: Kiryu sostituisce Matsuda!

Yosuke Matsuda fa parte di Square Enix sin dall’aprile del 2013 ed è diventato presidente nel giugno del 2013, sostituendo Yoichi Wada. Il suo successore, invece, è Takashi Kiryu, che ha iniziato la sua corriera come General Manager della Planning Division nel giugno 2020 ed ha ricoperto diverse cariche di spessore, arrivando al reparto di comunicazioni nell’aprile del 2021. Inoltre, Kiryu è presidente del board di Square Enix China.

Il cambio al vertice di Square Enix, con il decaduto presidente Matsuda, era quanto meno prevedibile e un po’ preannunciato, considerando le ingenti critiche ricevute dalla compagnia a seguito di scelte di marketing quantomeno discutibili. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!