Final Fantasy XVI classificato in Brasile: novità sulla data d’uscita in arrivo?

Nelle scorse ore, è iniziata a circolare in rete la notizia per cui Final Fantasy XVI è stato classificato in Brasile: la data d’uscita sarà davvero svelata a breve, magari ai The Game Awards 2022?

Dicembre è arrivato, la fine di questo ansioso e penato 2022 si avvicina e stiamo iniziando a tirare le somme, ma questo non vuol dire che nel corso del prossimo mese non usciranno videogiochi interessanti. A breve potremo infatti mettere mano sull’attesissimo The Callisto Protocol, mentre qualche giorno più in là i nostalgici e i nuovi adepti dopo l’uscita del Remake potranno riprovare le emozioni dell’epica avventura di Zack in Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Square Enix ha però un altro elefante nel cappello a cui dover rendere conto: Final Fantasy XVI e la sua non ancora annunciata data d’uscita. Forse, però, alcune novità sono in arrivo.

Le indiscrezioni più recenti indicavano come data d’arrivo di nuove informazioni su Final Fantasy XVI quella dell’8 dicembre, serata in cui si terranno i The Game Awards 2022. Ed è notizia delle scorse ore che l’ente di classificazione brasiliano, il “Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro”, ha classificato il nuovo capitolo della fantasia finale di Square Enix come “non raccomandato per i minori di 16 anni” a causa di “contenuto sessuale, tematiche sensibili e violenza”. Sebbene la classificazione non indica necessariamente che il gioco sta per arrivare, dà maggiori speranze a tutti coloro che vorrebbero veder trasformare quel generico “estate 2023” in qualcosa di più specifico.

Dal Brasile una nuova voce per Final Fantasy XVI: il gioco è stato classificato, novità in arrivo?

In una recente intervista, Naoki Yoshida (producer di Final Fantasy XVI) ha confermato che la data d’uscita del gioco sarebbe stata annunciata nel corso di quest’anno, affermando anche che il team era arrivato nelle fasi finali dello sviluppo:

Per quanto riguarda lo sviluppo, il team è riuscito a svoltare l’angolo e ad entrare nelle strettoie finali, e sta attualmente concentrando gli sforzi sul debugging, il tweaking, il polishing e l’ottimizzazione. […] Mentre il gioco si avvicina alla sua completezza, il team ha concentrato la sua attenzione sugli aggiustamenti finali. Ora che le cose iniziano a prendere davvero forma, il gioco si sta trasformando in qualcosa di veramente speciale.

E noi ci speriamo davvero, in qualcosa di speciale. Intanto continuiamo ad aspettare: una voce rassicurante è giunta anche dal Brasile per Final Fantasy XVI, quindi ormai non ci resta che attendere l'ultimo grande appuntamento di quest'anno. Sintonizzatevi con noi di tuttoteK il prossimo 8 dicembre: avremo molto da raccontarvi.