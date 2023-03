Pi: il trailer del film d’esordio restaurato di Darren Aronofsky

Il regista di The Whale Darren Aronofsky torna nei cinema con Pi, film del suo debutto, restaurato in occasione del venticinquesimo anniversario: ecco il suo trailer

Venticinque anni fa il regista di The Whale debuttava con un film intrigante, ambizioso, complesso e misterioso. Per questo anniversario è stata realizzata una versione restaurata in 8K di Pi – Il teorema del delirio di Darren Aronofsky, accompagnata da un trailer ufficiale che vi mostriamo qui di seguito.

Oggi è conosciuto ovunque per film del calibro di The Wresler, Mother e The Whale, ma già venticinque anni fa era chiaro che dietro la cinepresa di Pi – Il teorema del delirio, ci fosse un grande talento. In occasione dell’anniversario del quarto di secolo, il regista Darren Aronofsky torna sul grande schermo con il suo film d’esordio restaurato. Il film si chiamava in verità π – Il teorema del delirio, tuttavia molto spesso quel pi greco è stato tradotto semplicemente in Pi per brevità.

La trama e il trailer di Pi – Il teorema del delirio di Darren Aronofsky

Il film racconta la storia di un matematico geniale e solitario che scivola in una spirale di paranoia e di follia quando, mentre cerca uno schema in grado di prevedere le fluttuazioni della Borsa, scopre che le sue ricerche sono coincidenti con quelle di un gruppo di ebrei ortodossi alla ricerca di un numero in grado di svelare il vero nome di Dio. Un mix selvaggio e allucinato di razionalità scientifica e metafisica mistico-religiosa, Pi – Il teorema del delirio venne presentato in prima mondiale al Sundance Film Festival del 1998, dove vinse il premio per la migliore regia, e fece poi piuttosto scalpore in giro per il mondo.

Anche grazie alla scelta del bianco e nero con la fotografia del futuro premio Oscar Matthew Libatique (Il cigno nero), ma anche la colonna sonora del bravissimo Clint Mansell, anche lui al suo esordio, il progetto riscosse enorme successo. Il 14 marzo (che negli Stati Uniti viene indicato come 3/14 e che quindi è “il giorno del Pi greco”), debutterà negli IMAX americani una versione restaurata e in 8K di questo film, e per accompagnare l’uscita è stato diffuso il nuovo trailer ufficiale di cui sopra.

