Harry Potter: Scopri la Magia, trucchi e consigli per iniziare

In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per iniziare a giocare nel migliore dei modi al nuovissimo Harry Potter: Scopri la Magia

Harry Potter: Scopri la Magia è un gioco di carte collezionabili per dispositivi Android e iOS sviluppato da NetEase e pubblicato da Warner Bros. Il titolo era disponibile in alcuni paesi selezionati dell’Asia già dal 2022, ma ora finalmente è arrivato anche qui da noi.

Essendo un titolo legato al mago più famoso del mondo ovviamente ha attirato l’attenzione di tantissime persone e ora conta già una playerbase molto ampia. Non tutti i giocatori però sono avvezzi a questo tipo di giochi e di conseguenza abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per iniziare a giocare nel migliore dei modi a Harry Potter: Scopri la Magia.

Create un PG rapidamente | Harry Potter: Scopri la Magia, trucchi e consigli

Ci sono molti giocatori che amano dedicarsi alla creazione del proprio personaggio per moltissimo tempo prima di iniziare a giocare, ma in questo titolo vi sconsigliamo di farlo.

In Harry Potter: Scopri la Magia infatti avrete a disposizione davvero poche opzioni di personalizzazione all’inizio e potrete sbloccarne altre solo andando avanti nel gioco. Inoltre avrete la possibilità di cambiare aspetto (escluso il sesso del PG) in ogni momento, quindi non sarete costretti a perdere troppo tempo nella creazione del personaggio iniziale.

RPG di carte | Harry Potter: Scopri la Magia, trucchi e consigli

Harry Potter: Scopri la Magia in pratica è un RPG in tempo reale dove i giocatori utilizzano le carte contenute nel proprio mazzo per combattere. Le carte si dividono in diverse tipologie che servono a caratterizzarle in base ai loro effetti. Ad esempio le carte incantesimo attivano degli effetti immediatamente appena giocate, le carte evocazione faranno entrare in campo una creatura per combattere al vostro fianco, mentre le carte eco genereranno buff di diversa natura. Inoltre esistono anche delle carte dedicate al movimento che, una volta giocate, vi permetteranno di spostare il vostro PG nella posizione desiderata.

Utilizzare tutte queste carte sarà fondamentale per superare le battaglie più accese ma non dovete mai dimenticare che ognuna di esse ha un costo in punti. Durante una battaglia quindi non potrete semplicemente giocare tutte le carte del vostro mazzo senza un criterio ma ovviamente dovrete impegnarvi e pensare ad una buona strategia.

A caccia di carte | Harry Potter: Scopri la Magia, trucchi e consigli

All’inizio del gioco avrete a disposizione alcune carte con cui incominciare a giocare, ma andando avanti ovviamente ve ne serviranno sempre di nuove e di più forti. Ovviamente in Harry Potter: Scopri la Magia sono presenti tanti modi diversi per ottenere nuove carte. Alcune vi saranno donate semplicemente andando avanti con la storia, mentre altre invece saranno ottenibili solamente attraverso gli Studi di Magia.

Gli Studi di Magia in pratica sono il sistema gatcha di Harry Potter: Scopri la Magia e vi permetterà di ottenere tante carte utilizzando una valuta specifica. Di base il pull rate delle carte di rarità più elevata è abbastanza basso ma per fortuna il gioco ha un sistema che garantisce di ottenerne dopo un tot di tentativi. Nello specifico avrete il 100% di possibilità di trovare una carta leggendaria dopo 20 studi avanzati e il 100% di possibilità di trovare una carta rara dopo 30 studi base.

Create più deck | Harry Potter: Scopri la Magia, trucchi e consigli

Ovviamente, coma accade in qualsiasi gioco di carte che si rispetti, anche qui avrete la possibilità di creare diversi mazzi. Inizialmente vi converrà puntare su un solo deck molto semplice da migliorare nel tempo ma, una volta accumulate abbastanza carte, è importante iniziare a sperimentare con diverse tipologie di mazzi.

Ad esempio potete creare deck particolari che ruotano intorno a carte specifiche oppure semplicemente crearne diversi adatti al PVP o al PVE. Avere più mazzi è fondamentale per imparare come giocare e per essere sempre pronti ad affrontare gli avversari nel migliore dei modi.

Destreggiatevi nel PVP | Harry Potter: Scopri la Magia, trucchi e consigli

Come vi abbiamo accennato nel precedente paragrafo, oltre alle battaglie contro la CPU è possibile anche affrontare altri giocatori in accesi scontri PVP.

Queste battaglie possono essere 1VS1 oppure 2VS2 e in base alle vostre performance durante gli scontri vi verrà assegnato un rango. All’aumentare del vostro rango affronterete giocatori sempre più potenti e, se riuscirete ad arrivare abbastanza in alto, potrete addirittura entrare nella classifica globale e guadagnare punti echo.

Seguite le lezioni ogni giorno | Harry Potter: Scopri la Magia, trucchi e consigli

Per proseguire nella storia principale del gioco ed ottenere carte avrete bisogno di accumulare dei particolari punti ottenibili partecipando alle lezioni della scuola. Ad ogni lezione è associato uno specifico minigioco che dovrete completare per ottenere i punti, come ad esempio dei rhythm game, dei quiz su Harry Potter oppure dei tower defense. Inizialmente parteciperete a questi minigiochi insieme a degli NPC ma superata la fase introduttiva avrete la possibilità di farlo assieme ad altri giocatori in carne ed ossa.

Seguire le lezioni è davvero importante in questo titolo, ma ricordate che non saranno sempre tutte disponibili ogni giorno. Infatti, un po’ come accade in una vera scuola, ad ogni giorno della settimana saranno associate delle materie specifiche che potrete seguire durante il vostro primo anno.

Accumulate denaro | Harry Potter: Scopri la Magia, trucchi e consigli

Giocare ogni giorno è molto importante non solo per seguire le lezioni, ma anche per completare le missioni giornaliere. Queste semplici quest vengono aggiornate ogni giorno e svolgendole potrete ottenere denaro in maniera costante.

Questa valuta vi sarà davvero molto utile nel gioco e di conseguenza è importante cercare di accumularne il più possibile sin dai primi istanti. Inoltre potrete trovare denaro anche girando per il campus, dato che spesso vi imbatterete in dei forzieri pieni d’oro che respawnano periodicamente.

In alto le bacchette!

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per Harry Potter: Scopri la Magia. Adesso finalmente sarete pronti ad affrontare il gioco e potrete vivere la vostra vita da studenti di magia in maniera più serena. La nostra guida finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul titolo, vi invitiamo a dare un’occhiata agli altri articoli dedicati in arrivo sul nostro sito nei prossimi giorni.

Harry Potter: Scopri la Magia è disponibile ora per dispositivi iOS e Android. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.