Nelle scorse ore, Sony ha svelato i giochi gratis per gli abbonati al PlayStation Plus Essential di giugno 2023: l’estate è finalmente alle porte, quali sono i primi, piccoli regali di casa PlayStation?

Stiamo per entrare in uno dei mesi più caldi dell’anno, sia dal punto di vista climatico sia da quello delle uscite videoludiche. Questo mese potremo contare su produzioni del calibro di Diablo IV, Street Fighter 6 e Final Fantasy XVI, giusto per citarne alcuni. E nel mentre abbiamo da poco potuto assistere al (parzialmente deludente) PlayStation Showcase, Sony, nelle scorse ore, ha svelato i giochi gratuiti del prossimo mese per tutti gli abbonati, anche al livello base del suo servizio, il PlayStation Plus Essential. Scopriamoli insieme, in questo articolo dedicato.

Ecco i giochi PlayStation Plus che saranno disponibili dal 6 giugno!

➕ NBA 2K23

➕ Jurassic World Evolution 2

➕ Trek to Yomi

Scopri di più: https://t.co/JFE4heaCqH — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 31, 2023

I giochi gratis del PlayStation Plus per giugno 2023!

Prima di scoprire quali sono i giochi gratis di giugno 2023 per tutti gli abbonati dal livello PlayStation Plus Essential, vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno per riscattare i titoli gratuiti di maggio scorso, ossia GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders. Vediamo invece insieme, nei prossimi paragrafi, i tre videogiochi che saranno scaricabili nella libreria di tutti gli abbonati a partire dal prossimo 6 giugno. Iniziamo con una bomba!

NBA 2K23 | PlayStation Plus: i giochi gratis di giugno 2023!

La simulazione di basket per eccellenza arriva in forma completamente gratuita su PS4 e PS5 per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Un titolo che si è rinnovato, nel corso del tempo e che è riuscito ad espandersi sia in termini di mero contenuto (con entrambe le leghe maschili e femminili da urlo) sia dal fronte gameplay. Se lo riscatterete tramite il playstation plus, avrete anche accesso a del contenuto aggiuntivo esclusivo. Che aspettate?

Jurassic World Evolution 2 | PlayStation Plus: i giochi gratis di giugno 2023!

Sequel della simulazione manageriale del 2018 ad opera di Frontier, Jurassic World Evolution 2 vi proietta in un mondo di gioco avvincente ed originale, ambientato dopo gli agghiaccianti eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom. Incontrerete anche iconici personaggi dei film, fra cui il Dottor Ian Malcom (doppiato da Jeff Goldblum) e Claire Dearing (doppiata da Bryce Dallas Howard) e guiderete il gruppo di professionisti che cercano di salvare gli Stati Uniti d’America da un branco di dinosauri imbizzarriti. Disponibile sia su PS4 sia su PS5.

Trek to Yomi | PlayStation Plus: i giochi gratis di giugno 2023!

Infime, Trek to Yomi. Non sappiamo cosa altro dirvi del titolo, ve ne abbiamo parlato in due diverse versioni (quella per Xbox e quella molto più deludente per Nintendo Switch), ma ci teniamo a sottolineare nuovamente quanto consigliamo questo action a scorrimento a tutti gli appassionati di ambientazioni e film sui samurai. Hiroki è costretto ad intraprendere un viaggio che lo porterà ai confini con l’aldilà per amore o per vendetta, o forse per entrambi. E voi, sarete uomini o samurai? Disponibile sia su PS4 sia su PS5.

Buon divertimento!

Ed erano dunque questi i giochi gratis ottenibili tramite l’abbonamento al PlayStation Plus per il mese di giugno 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!