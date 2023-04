Nintendo Switch Online: rivelata la data di uscita di Pokémon Stadium

Uno dei maggiori portatori di hype dei Direct ha finalmente la data d’uscita: ecco quando Pokémon Stadium arriverà su Nintendo Switch Online

A un solo giorno dall’annuncio infrastrutturale che di sicuro coinvolgerà Nintendo Switch Online, abbiamo finalmente una conferma dell’arrivo di Pokémon Stadium. Siccome il brand dei mostri da taschino opera su un piano completamente separato dal resto della Grande N (talvolta con risultati discutibili), molti di noi si erano quasi scordati dell’arrivo del gioco dopo il suo annuncio. Ebbene, abbiamo una data di uscita vera e propria, motivo per il quale possiamo supporre che qualcuno abbia decisamente messo mano al rubinetto del contagocce. Con tanto di trailer, vista l’importanza del titolo.

Dimmi Pokémon Stadium quando arriverai, ti aspettiamo da tanto su Nintendo Switch Online

Dopo aver saltato la Virtual Console di Wii U (che avrebbe beneficiato enormemente delle feature di connettività con Nintendo 3DS, vista la compatibilità dell’originale con la prima generazione del brand), Pokémon Stadium sarà da noi su Nintendo Switch Online settimana prossima. Per essere più precisi, parliamo di mercoledì 12 aprile. Anche senza possibilità di collegamento con Nintendo 3DS (prevedibilmente, quantomeno, data la morte effettiva del suo eShop), il gioco si pone come un’interpretazione in salsa arcade dei combattimenti a turni. L’esperienza è concepita maggiormente per i giocatori competitivi.

Questo non impedisce al titolo di vantare anche un approccio più casual per chi dei mostriciattoli ama soprattutto la carineria. Sono infatti presenti dei minigiochi, nei quali le creature di GAME FREAK si sono cimentate per la prima volta con una roulette di gameplay differenti. Stando ai sottotitoli del trailer qui sopra, l’utilizzo del termine Rocca Capopalestra lascia presagire alla localizzazione in italiano, completa (nel bene e nel male) di doppiaggio. Per accertarcene, però, ci basta attendere solo una settimana. Mercoledì prossimo la macchina del tempo ci riporterà a quando “acchiapparli tutti” era ancora un obiettivo raggiungibile.

