Nintendo Switch 2: nuovi rumor su Joy-Con, cavalletto e non solo

La Grande N reinventa le convenzioni dell’ibrida: ecco Joy-Con, cavalletto, schede di gioco e altro nel nuovo rumor su Nintendo Switch 2

Anche nella più rosea delle ipotesi possiamo supporre che per l’uscita di Nintendo Switch 2 ci voglia almeno un anno, ma ai già molti rumor sulla console ora si va ad aggiungere un leak sui Joy-Con. Parliamo di “leak” nello specifico perché la fonte, stavolta, è la casa di produzione di periferiche Mobopad, a cui dobbiamo diversi controller di terze parti per l’attuale ibrida del Colosso di Kyoto. Sul social giapponese Bilibili (da non confondersi con Billbil-kun, ndr), l’azienda ha condiviso informazioni presumibilmente confidenziali, delle quali non avremo conferma prima dell’attesissimo annuncio ufficiale del nuovo hardware. E, a quanto abbiamo avuto modo di capire, l’evoluzione non si ferma alla console stessa.

Un nuovo rumor su Nintendo Switch 2: i nuovi Joy-Con sono decisamente… metal

Stando a Mobopad, e in linea con i recenti rumor, Nintendo Switch 2 avrà nuovi Joy-Con elettromagnetici, con pulsanti SL ed SR metallici sui lati. Inoltre, la retrocompatibilità con i controller attuali sarà garantita mediante Bluetooth, mentre la vibrazione HD (feedback aptico, ndr) sarà presente anche in quelli nuovi. Ci saranno poi pulsanti aggiuntivi su ciascun controller, sebbene la funzione degli stessi è tuttora ignota. Similarmente ad altre console portatili della Grande N, anche in questo caso le nuove schede di gioco avranno una forma diversa, mantenendo però la compatibilità con quelle “old-gen”. Il cavalletto resterà quello più grande del modello OLED, mentre lo schermo a 8 pollici tornerà alla tecnologia LCD. L’output sarebbe (condizionale d’obbligo) a 1080p in modalità portatile e in 4K via dock.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto attendibili saranno queste indiscrezioni? Secondo voi avremo davvero la nuova console il prossimo marzo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.