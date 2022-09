Nintendo Direct | Annunciato Octopath Traveler II con un trailer!

Nel corso del Nintendo Direct di Settembre 2022 che si è appena concluso, la grande N con Square Enix hanno annunciato ufficialmente il già vociferato Octopath Traveler II: vediamo insieme il primo trailer!

Il sipario è appena sceso sul palco del Nintendo Direct di Settembre 2022, con tanti annunci minori, ma anche alcune sorprese sui titoli in arrivo nel corso del prossimo inverno (e nei primi mesi del 2023) su Nintendo Switch. Fra questi c’è sicuramente da annoverare la conferma del già vociferato Octopath Traveler II, seguito di un primo capitolo già eccezionale e che tutti gli amanti dei JRPG vecchio stile (nonché della serie Bravely Default) hanno saputo apprezzare. Nonostante gli evidenti problemi di pacing, Octopath Traveler fu un’ottima esclusiva console per Nintendo Switch (il JRPG arrivò poi a distanza di tempo anche su PC) e si parlava già da molto di un secondo capitolo in probabile sviluppo.

E Square Enix lo ha ufficialmente presentato sul palco del Nintendo Direct appena conclusosi, svelandone anche la data d’uscita, il 24 febbraio 2023. Octopath Traveler II avrà un cast di otto personaggi esattamente come il primo capitolo, che sono stati tutti presentati nel trailer di annuncio mostrato nel corso della conferenza e che trovate qua sotto. Un trailer che rispecchia molto la natura della serie e che promette, perlomeno per ora, decisamente bene. Vi lasciamo alla visione.

Square Enix presenta ufficialmente Octopath Traveler II sul palco del Nintendo Direct!

Anche in questo caso è stato utilizzato l’HD-2D, già usato nel primo capitolo e, più recentemente, in Triangle Strategy. Uno stile decisamente particolare e che rende unici personaggi e ambientazioni, accompagnato da sprite artisticamente eccelsi e quella che sembra una colonna sonora da urlo. Se non si fosse notato sì: lo stiamo aspettando molto.

Avete visto il trailer di Octopath Traveler II, annunciato ufficialmente sul palco del Nintendo Direct di Settembre 2022 appena conclusosi? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!