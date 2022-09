Nintendo Direct: aggiunti nuovi giochi per il 64 su Switch Online

Grandi annunci durante il Direct di oggi con l’aggiunta, per il servizio di Nintendo Switch Online, di “nuovi vecchi” titoli per il mitico 64 bit

Se c’è una cosa che ha fatto piacere a molti nella giornata di oggi sono stati i grandi annunci del tanto atteso Direct, ma attenzione perché neanche il retrogaming passa mai di moda. Infatti sono stati aggiunti una bella manciata di titoli per Nintendo 64 ai quali si potrà giocare grazie al servizio di Switch Online, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Switch Online: si amplia il parco titoli per Nintendo 64

Forse la Grande N ha ascoltato le nostre speranze di qualche tempo fa e ha deciso di farci un gran bel regalo. Dopo i sublimi annunci di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 (ad opera dello stesso Shigeru Miyamoto) e di Octopath Traveler II, tra i tanti annunci, il Direct di oggi ha saputo come far felici i tanti abbonati al servizio.

Tutti coloro che si godono i giochi di qualche generazione fa grazie al servizio di Switch Online, a breve potranno infatti godersi tutta una serie di bei titoli per il mitico Nintendo 64 tra quest’anno ed il prossimo. Vediamo insieme quali sono con il trailer che vi lasciamo qui sotto!

Il prossimo anno vedrà dunque lo sbarco su questo servizio dei primi tre capitoli di Mario Party (il primo l’abbiamo già trattato più approfonditamente qui), di Pokémon Stadium con relativo sequel, di Pilotwings 64, di Excitebike 64, di 1080° Snowboarding e persino di GoldenEye 007 con tanto di supporto per il gioco online. Mica male come ampliamento del catalogo non siete d’accordo anche voi?

Il prossimo anno vedrà dunque lo sbarco su questo servizio dei primi tre capitoli di Mario Party (il primo l'abbiamo già trattato più approfonditamente qui), di Pokémon Stadium con relativo sequel, di Pilotwings 64, di Excitebike 64, di 1080° Snowboarding e persino di GoldenEye 007 con tanto di supporto per il gioco online. Mica male come ampliamento del catalogo non siete d'accordo anche voi?