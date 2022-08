Super Smash Bros Ultimate: guida ad arene e scenari (parte 4)

In questa quarta parte della nostra guida, entreremo nel mondo di arene e scenari provenienti dal discusso Super Smash Bros. Brawl per Wii

Bentornati alla sezione extra della nostra guida, alla scoperta di arene e scenari (oltre cento) di Super Smash Bros. Ultimate. Abbiamo voltato pagina dopo Melee, ed è qui che il level design del gioco si fa un po’ più… “pazzerello”. Brawl ha infatti portato l’esperienza di gioco a livelli più accessibili per i principianti, e la community competitiva ha risposto ignorando l’allora nuovo capitolo in favore del più tecnico predecessore. Dopo aver passato in rassegna i livelli di oggi, troveremo anche del tempo per parlare in appendice dell’importanza dei micidiali sotterramenti (e del sonno).

Preambolo dell’appendice

Ecco cosa aspettarvi dalla guida alle arene e agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate. In ciascuno di questi dodici appuntamenti, vi parleremo di ogni scenario, delle sue origini, chi sono i lottatori che giocano in casa e, nel caso dei DLC, anche la disponibilità. Nessuno scenario, salvo i già citati contenuti scaricabili, necessita di essere sbloccato: è tutto disponibile già da inizio gioco. Ironicamente, potreste aver bisogno di sbloccare i personaggi storicamente associati a certi livelli, ma c’è una guida anche per questo. Inoltre, come per i lottatori, anche qui le immagini precedono la loro rispettiva sezione. Pronti?

75m – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Per avere forse il nome più corto tra le varie arene, 75m è anche uno degli scenari più particolari che vedrete in Super Smash Bros. Ultimate. Trattasi di una replica in scala (si presume) 1:1 dell’omonimo livello del primissimo Donkey Kong (1981), e come tale presenta molte piattaforme, altrettante scale, alcune insidie come fiamme vaganti e… un Donkey Kong a 8-bit, occasionalmente pronto a scatenare la sua scimmiesca furia scaraventando oggetti dappertutto. I quali, se serve dirlo, fanno un gran male.

Origine: Donkey Kong

Donkey Kong Stage rappresentativo di: Mario, Donkey Kong

Mario, Donkey Kong Storia: L’ingresso di Nintendo nel mondo dei videogiochi non è tecnicamente avvenuto proprio con Donkey Kong, viste le precedenti peripezie per importare in Giappone i prodotti come il Magnavox con l’allora inedito marchio “Color TV-Game”. Tuttavia Shigeru Miyamoto, dapprima indaffarato solo con le illustrazioni dei cabinati, ha avuto l’occasione di dedicarsi ad un gioco arcade tutto suo. In origine doveva essere un titolo ispirato a Braccio di Ferro, ma dopo un (iniziale) due di picche dalla King Features Syndicate, Miyamoto è stato incaricato di occuparsi anche dei personaggi. Così Braccio di Ferro è diventato il carpentiere Jumpman, al posto di Olivia ci fu Lady (in seguito Pauline) e il ruolo di Bluto andò a… beh, potete arrivarci. E il resto è storia.

Il Ponte di Oldin – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Un ponte che collega un limite dell’arena all’altro: il Ponte di Oldin è tutto questo e… e basta, se disattivate i pericoli. Altrimenti, dovrete pensare anche a Re Bulblin e alle bombe che si lascia dietro quando attraversa l’arena, con le quali distruggerà il ponte per diverso tempo prima che quest’ultimo si rigeneri. In altre parole, anche nel migliore dei casi è una linea retta tra due walk-off. Immaginate cosa ne pensa la scena competitiva…

Origine: The Legend of Zelda: Twilight Princess

The Legend of Zelda: Twilight Princess Stage rappresentativo di: Link (sesto costume), Zelda (settimo costume), Ganondorf (ottavo costume)

Link (sesto costume), Zelda (settimo costume), Ganondorf (ottavo costume) Storia: Potremmo parlare quanto vogliamo del fiume Zora al di sotto del ponte nel gioco originale, ma preferiremmo andare a braccio per il contesto storico di questo scenario (sì, lo abbiamo appena fatto qualche riga fa). L’E3 del 2004 si concluse quando Reginald “Reggie” Fils-Aimé, ex presidente di Nintendo of America, promise “uno sguardo a un ultimo mondo su GameCube”. L’arrivo di Link in sella alla cavalla Epona sul ponte fu accolto da uno dei più epocali boati mai sentiti nel corso della fiera losangelina.

Il castello assediato – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Il primo trailer di Brawl ha incluso anche questa arena, mesi prima che il sito ufficiale (Super Smash Bros. DOJO!!) rivelasse che è la prima a rappresentare Fire Emblem. Il castello assediato è uno scenario che cambia il suo layout ogni quaranta secondo. Si parte da uno dei torrioni esterni di un castello… beh, assediato, per poi passare alla sala del trono (due walk-off più qualche piattaforma). Il terzo e ultimo stadio è la caverna sotterranea, dove una sola piattaforma in bilico ospita lo scontro prima di tornare all’esterno.

Origine: serie Fire Emblem

serie Fire Emblem Stage rappresentativo di: Marth, Roy, Ike, Corrin

Marth, Roy, Ike, Corrin Storia: Non ce n’è una. Assediare un castello è un evento comune nella serie Fire Emblem, e la prima rappresentanza della serie è partita proprio da questo. La sala del trono è un’altra ambientazione tipica della saga, visto il filone da fantasy medievale che caratterizza ogni capitolo della IP strategica della Grande N.

Delfinia – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Un’altra arena errante. La piattaforma con cui i lottatori sorvolano Delfinia fa spesso tappa nei vari punti di interesse del ridente paesello filo-mediterraneo in cui è ambientato Super Mario Sunshine. Aspettatevi di fare qualche tuffo in acqua, di tanto in tanto!

Origine: Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine Stage rappresentativo di: Mario, Peach, Bowser Junior

Mario, Peach, Bowser Junior Storia: L’Isola Delfina è fondamentalmente un fritto misto dell’Italia, amalgamando principalmente il Veneto, le Cinque Terre liguri e, naturalmente, un po’ tutto il meridione. Delfinia è il capoluogo di questo paradiso tropicale, ma Bowser Junior (camuffato da Mario Ombra, ovvero la sua Smash finale in questo stesso gioco) ha imbrattato tutto con il suo pennello inquinante (appunto, la Smash finale). Starà a Mario, equipaggiato con il suo SPLAC 3000 (↓+B di Mario), riportare l’ordine.

Il pianeta remoto – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Per il gusto di causare ancora più confusione con le proporzioni, il Pianeta Remoto è l’unico scenario (insieme alla Serra Speranza) dove Olimar ha le sue vere dimensioni. Un walk-off in pendenza a sinistra (che diventa una trappola quando piove), qualche piattaforma al centro mediante le foglie, e l’occasionale Coleto a destra per inghiottire i malcapitati quando apre bocca. Proporre di giocarci in un torneo vi garantirà un pugno prima ancora che il match cominci.

Origine: Pikmin, Pikmin 2

Pikmin, Pikmin 2 Stage rappresentativo di: Olimar (primi quattro costumi)

Olimar (primi quattro costumi) Storia: Nella serie Pikmin, il compito del capitano Olimar è quello di raccogliere cianfrusaglie da terra per poi portarsele via con la navetta Hocotate. Quello, e sopravvivere comandando a bacchetta i suoi Pikmin. Sullo sfondo dell’arena potrete infatti vedere anche i vari oggetti… e i nemici che non aspettano altro se non fare a pezzi l’esercito personale del giocatore quando cala il sole. La Smash finale Notte di Olimar si basa proprio su questo!

Ottotornante – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Sebbene improponibile in un torneo, Ottotornante è un’arena divertente. A parte il terreno, che in quanto solido comporta due walk-off, abbiamo anche tre piattaforme: una piccola al centro, e due ai lati a loro volta con walk-off. La particolarità sono i piloti di Mario Kart presenti in gioco, ed essendo buona parte del roster di quella serie presente in Smash, i piloti sono tutti Tipi Timidi.

Origine: Mario Kart DS

Mario Kart DS Stage rappresentativo di: Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser, Bowser Junior, Rosalinda e Sfavillotto

Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser, Bowser Junior, Rosalinda e Sfavillotto Storia: Per chi non lo sa, in Brawl l’arena era nota come Circuito di Mario, prima di cambiare nome in Circuito di Mario (Brawl) in Super Smash Bros. for Wii U (per differenziarla dall’altro omonimo scenario). Vista la somiglianza della pista con Ottotornante, ovvero il primo tracciato di Mario Kart DS, con Ultimate il buon senso ha prevalso e questo è diventato il nome dell’arena. Curiosamente, il passaggio all’anagrafe ha anche cambiato il cartello da “Mario Circuit” a “Mario Kart”. Il maxischermo sullo sfondo replica invece il touch screen di Mario Kart DS.

La Fregata Orpheon – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Il layout della Fregata Orpheon è semplice, ma permette delle partite… interessanti. Nella fattispecie c’è una piattaforma principale, più un paio in movimento (una delle quali conduce direttamente al confine dello scenario). Tuttavia, durante i vari blackout, il posizionamento delle piattaforme e la gravità cambiano repentinamente, spostando lo scontro sulle piattaforme segrete in cima all’arena.

Origine: Metroid Prime

Metroid Prime Stage rappresentativo di: Samus, Samus Oscura, Ridley (secondo e ottavo costume)

Samus, Samus Oscura, Ridley (secondo e ottavo costume) Storia: La stazione spaziale Fregata Orpheon ha inviato un segnale di SOS nelle profondità del cosmo, ed è stata Samus Aran ad intercettarlo. Solo una volta giunta lì Samus ha scoperto l’amara verità: i pirati spaziali hanno usato la struttura per effettuare ricerche sulla sostanza mutagenica Phazon (la stessa di cui è composta Samus Oscura). Dopo la sconfitta della Parassita Regina (la creatura sullo sfondo), l’intera stazione spaziale si schianta sul pianeta Tallon IV, dando a Samus solo sette minuti per fuggire.

La Zona Green Hill – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Difficilmente una delle ambientazioni più celebri del mondo videoludico ne ha bisogno, ma nella sua versione Smash, alla Zona Green Hill qualche presentazione potrebbe far comodo. Immaginate il Ponte di Oldin, ma con due pendenze ricurve che ne abbassano il centro. Occasionalmente, colpire l’arena può farne crollare alcune parti, generando dei buchi in cui è possibile (ma sconsigliabile) cadere. I checkpoint del gioco originale (ovvero i “palloncini azzurri”), qui, possono danneggiare gli avversari se qualcuno li colpisce. Che ironia!

Origine: Sonic the Hedgehog (1991)

Sonic the Hedgehog (1991) Stage rappresentativo di: Sonic, Lottatore Mii (costume DLC di Knuckles), Fuciliere Mii (costume DLC di Tails)

Sonic, Lottatore Mii (costume DLC di Knuckles), Fuciliere Mii (costume DLC di Tails) Storia: Il primo livello del primissimo gioco di Sonic, come impone la tradizione delle grandi icone (si veda Mario in tal senso), ha fatto tantissime comparse negli altri titoli. Le cutscene animate da Tyson Hesse (Sonic Mania) per Sonic Origins, in tal senso, hanno dato un pizzico di contesto in più: Sonic ha visto personalmente il dottor Eggman catturare alcuni animaletti (i Flickies, nel caso) per farne i suoi schiavi robotici, e da lì la sua avventura a Green Hill ha avuto inizio. Non c’è alcun altro contesto.

La Halberd – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Si parlava del trailer di Brawl all’E3 2006 con il Castello Assediato, ed è con la Halberd che si sono iniziati a vedere volti nuovi. Con i pericoli disattivati, non ci si sposta mai dall’hangar in cui ha inizio lo scontro, ma in caso contrario si tratta anche qui di un’arena errante. In altre parole, dunque, si combatte prevalentemente a bordo di un’unica piattaforma, ma occasionalmente i giocatori possono anche ritrovarsi sul ponte della gigantesca aeronave di Meta Knight. Qui, l’artiglieria pesante non tarderà certo ad attaccare il primo personaggio che le capita a tiro.

Origine: Kirby’s Fun Pak/Kirby Super Star, Kirby Super Star Ultra

Kirby’s Fun Pak/Kirby Super Star, Kirby Super Star Ultra Stage rappresentativo di: Kirby, Meta Knight

Kirby, Meta Knight Storia: La Vendetta di Meta Knight, ovvero la modalità di Kirby Super Star in cui il velivolo ha fatto la sua prima comparsa, vanta uno dei pretesti di trama più deliranti della saga. Meta Knight vuole impartire una sonora lezione agli abitanti di Dream Land per redarguirli sul loro stile di vita troppo pigro… con una corazzata. In seguito, però, Meta Knight ha fatto un utilizzo migliore della nave permettendo a Kirby di assorbirla per lo scontro finale di Kirby Planet Robobot.

Hanenbow – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Uno scenario astratto (fino all’appiattimento dei lottatori in campo) basato su un intero gioco anziché su uno dei suoi livelli in particolare. Hanenbow è un insieme di foglie stilizzate nei pressi di uno stagno. Il brano musicale più comune, qui, non è altro che silenzio… perché colpendo le piattaforme (e i girini), queste ultime si inclinano emettendo dei suoni armoniosi.

Origine: Elektroplankton

Elektroplankton Stage rappresentativo di: nessuno in particolare

nessuno in particolare Storia: Elektroplankton è… praticamente lo stesso concetto dietro quest’arena, ma con la distinzione di dare al giocatore il compito di generare musica dalle forme di vita acquatiche punzecchiando il touch screen di Nintendo DS a colpi di stilo.

Quarto approfondimento in appendice: Sotterramenti e sonno

Alcune mosse (l’attacco speciale laterale di Donkey Kong e il lancio verso il basso di King K. Rool e di Banjo e Kazooie, per dirne due) possono sotterrare l’avversario. Si tratta di una condizione che è tanto più debilitante quanto maggiori sono i danni subiti da chi si ritrova conficcato nel terreno. Oltre il 100%, sotterrare un avversario può aprire la strada a dei veri e propri gol a porta vuota. Lo stesso discorso vale per il sonno: se riuscite a far addormentare un avversario con qualsiasi mossa, e se i suoi danni sono elevati, avete un potenziale attacco vincente servito su un piatto d’argento.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.