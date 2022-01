Call of Duty: Phil Spencer dice che la serie rimarrà su PlayStation

Phil Spencer risponde ai dubbi dei giocatori, che si domandano se Call of Duty rimarrà su PlayStation dopo la recente acquisizione.

Stanno uscendo numerose informazioni e importanti dettagli circa l’acquisizione recentissima di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Nelle scorse ore si è parlato molto di cosa potrebbe accadere in futuro ai numerosi titoli dell’enorme casa videoludica, ipotizzando un’arrivo piuttosto probabile di esclusive per il Game Pass di Xbox. Tuttavia Phil Spencer, nominato proprio poche ore fa come CEO di Microsoft Gaming, ha già cercato di rassicurare l’utenza di piattaforme esterne a quelle di proprietà di Microsoft, sostenendo come l’azienda non intenda allontanare le community da esse.

Ma i dubbi riguardo il destino di importanti titoli di Activision Blizzard non accennano a diminuire, neanche dopo che la stessa Sony ha risposto ai fatti avvenuti, dicendo di aspettarsi un rispetto degli accordi contrattuali che la software house possiede con Sony. Ed ecco che allora, nelle ultime ore, Phil Spencer torna nuovamente ad effettuare altre dichiarazioni, riferendosi a coloro che si domandano se Call of Duty rimarrà su PlayStation.

Phil Spencer dice che Call of Duty rimarrà su PlayStation

Le speculazioni verso i possibili gesti che Microsoft e Activision Blizzard potrebbero mettere in atto sono numerose, tuttavia molte di esse rimangono in generale solo voci e supposizioni, di cui molte ancora non hanno ricevuto alcuna conferma o smentita. Sappiamo con certezza, almeno attraverso le risposte di Activision Blizzard, che non verranno rimossi i titoli già esistenti sulle varie piattaforme, ma resta da vedere cosa accadrà invece ai titoli ancora non rivelati o che saranno sviluppati in futuro. Adesso, un ulteriore chiarimento viene dato anche da Phil Spencer, che parla in un tweet di una recente conversazione avuta con alcuni esponenti di Sony.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Nel tweet in questione, pubblicato giovedì 20 gennaio, Phil Spencer afferma come Microsoft abbia a cuore la relazione con Sony, e che dopo l’acquisizione di Activision Blizzard Call of Duty rimarrà su PlayStation. Egli svela di aver parlato con i capi di Sony in una telefonata, e di aver confermato l’intento di voler onorare tutti gli accordi attualmente esistenti tra Activision Blizzard e la compagnia giapponese. Queste dichiarazioni potrebbero dunque indicare una gestione simile a quella che già avviene con Minecraft dopo che Mojang si è unita alle file di studi Xbox, o anche come con The Elder Scrolls Online a seguito dell’acquisizione di Zenimax. Eppure, mentre Spencer conferma la permanenza del franchise sparatutto più giocato di sempre, non sono stati ancora fugati i timori sulla possibilità di non vedere le altre IP appartenenti a Activision Blizzard.

