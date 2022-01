Recensione Acer Chromebook 314: non per tutti

Recensione Acer Chromebook 314. Un laptop che divide, o lo ami, o lo odi, ma costa poco, e per questo potrebbe essere un alternativa da considerare

Acer Chromebook 314 si propone come alternativa nella miriade di notebook appartenenti alla fascia bassa, non ha un costo elevato, possiede il minimo sindacale in termini di specifiche, ma quel poco che ha cerca di sfruttarlo appieno per garantire comunque delle prestazioni adatte e cucite su misura per chi cerca un laptop del genere, ovvero prestazioni sufficienti, quasi nella media, almeno per questa versione, per gli applicativi più blasonati e di cui ha bisogno un utente che non è particolarmente esigente. Ma attenzione, perché anche se è scontato, molti non lo sanno, qui non troverete Windows, bensì Chrome OS (Android), per cui se già siete ampi utilizzatori della Suite Google online, vi troverete bene, altrimenti, se siete abituati alla gestione file e applicativi tipica del Desktop Windows, non fa per voi.

Dunque, la nostra missione è scoprire se può andar bene per uno studente, o per chi cerca un compromesso tra costo, e della semplice fruizione di contenuti multimediali. Superfluo eseguire Benchmarks su questo portatile, come anche i tipici test che vengono effettuati in campo Windows, qui troviamo le App che sono presenti sul Google Play Store, per cui vi racconteremo semplicemente la nostra esperienza di utilizzo. Entriamo nel vivo della recensione.

Touch and Feel | Recensione Acer Chromebook 314

È compatto, e questo rappresenta un bene, ed è anche leggero, un peso di appena 1,50 kg circa. Per un’altezza di 19,70 mm, una larghezza di 325,4 mm ed una profondità di circa 232 mm. Si fa apprezzare per la costruzione.

È realizzato interamente in plastica, non fatevi ingannare dalla finitura, non è alluminio, ha semplicemente un pattern che ricorda il color alluminio pitturato, nonostante ciò in termini di qualità per questa fascia di prezzo è una rarità trovare un design simile, ed al tatto ammetto che è piacevole. Anche a livello costruttivo è ben realizzato. La scocca che ospita il display non flette difronte a sollecitazioni, e soprattutto a livello centrale della tastiera è ben solido, non abbiamo una zona instabile come si osserva con altri modelli di questa fascia. Anche la cerniera del display è resistente.

L’alimentazione massima che può ricevere è di 45 W ma consuma molto meno, siamo sui 15 / 30 W in base agli applicativi che sfruttiamo. Lui possiede 2 porte USB 3.1 Gen 1 di tipo A, ed altre 2 porte USB 3.1 Gen 1 di tipo C. Abbiamo in questa configurazione 64 GB di memoria Flash come archiviazione interna, pochi, vi converrà sfruttare il Drive con un abbonamento conveniente.

Troviamo poi un lettore per microSD, e 4 GB di RAM LPDDR4. Per quanto riguarda lo schermo invece, abbiamo un Full HD con retroilluminazione LED, con la nota positiva di essere opaco, tecnologia Acer ComfyView. Lo schermo è di 14”, precisamente 35,6 cm.

A bordo abbiamo una CPU che offre il minimo sindacale, un Intel Celeron N4000, 14 nm, 2 Core, un Base Clock di 1.10 GHz, ed un Boost massimo di 2.60 GHz, soli 4 MB di Cache. Una CPU che consuma davvero una manciata di Watt, 4.8 W indicato da Intel nelle operazioni complessive. A bordo una GPU Intel UHD 600, con 200 MHz di Base Clock, 650 MHz in Boost. Ma ora, entriamo maggiormente nel dettaglio.

Tastiera e Touchpad | Recensione Acer Chromebook 314

La tastiera non è retroilluminata purtroppo, e possiede il classico formato che troviamo in notebook da 14 pollici. I tasti sono ben distanziati (tipica chiclet), è una tastiera a membrana, e la corsa dei tasti è di circa 1,25 cm.

La battitura che restituisce in generale la tastiera non è male, ma non è di certo una soluzione di prima classe. I tasti risultano infatti essere un po’ gommosi nella digitazione, e questo, specie se scriviamo velocemente non rende piacevole la battitura, a volte per questo motivo si possono incontrare ritardi a battitura veloce e dunque generare errori. Nel complesso però è sufficientemente buona, ampia anche la zona poggia polsi.

Il touchpad invece non mi ha soddisfatto molto, il click nella parte bassa è consistente, per poi diventare gommoso nella parte media, e quasi difficile da prendere nella parte alta. La navigazione è lenta e soprattutto la superfice genera un attrito non indifferente, in più il passaggio del mouse è molto scattoso. Le dimensioni sono nella media per questa fascia di laptop. Nel complesso non garantisce una fluida navigazione per via della ridotta “scorrevolezza”.

Batteria e Webcam

Con questo Acer Chromebook 314 la durata della batteria non è un problema, il processore che ospita questo notebook ha un consumo massimo di soli 6 W d’altronde. E soprattutto con questo notebook non vi troverete mai ad utilizzare software prettamente di sviluppo, e molto pesanti. Per cui, per via di tutti questi fattori, nel complessivo siamo riusciti ad arrivare sempre a sera e chiudere la giornata. La durata della batteria, è sicuramente promossa.

La Webcam, ha una qualità sotto la media, non che la media sia alta, per cui fatevi i conti. Posso dirvi che il Notebook possiede la funzione di scannerizzazione dei documenti, e la curiosità di provarla era alta. Il risultato però, parla da se.

Focus su display e audio

Passando al display, l’impressione che si ha è che quasi vada guardato dalla perfetta inclinazione e frontalmente, se già viene flesso un po’ troppo in alto, o in basso, o di lato, ecco che tutta la resa cromatica viene completamente meno. I colori cambiamo totalmente, il nero diventa grigio, il bianco giallo, e tutto il pannello sembra avvolto da una nube di fumo.

All’aperto la luminosità massima resta buona per garantire un minimo di visibilità, considerando anche che è opaco, riusciremo a lavorare, ma sempre con una leggera difficoltà. Ma l’angolo di visione è quasi inesistente.

Per quanto riguarda invece l’audio abbiamo due piccole casse poste sul fondo dello châssis, non hanno molta potenza, il volume anche impostato su Max non garantisce un buon ascolto in termini di bassi, medi e alti però sono equilibrati e rendono abbastanza bene. Anche il volume massimo, che garantisce un buon ascolto. Si ha una buona risonanza interna ed il suono viene amplificato.

Conclusioni e prezzo

Non c’è molto altro da dire su questo notebook, se non parlare di Chrome OS, un sistema che è essenzialmente ridotto all’osso per la sua interfaccia semplice, anche fin troppo, difatti non vi è neanche una grande User Interface proprio in termini di Design, lui garantisce il minimo, bisogna abituarsi. Il processore non è tra i più noti in termini di prestazioni, ma certamente fa il suo su di un sistema operativo, essenzialmente “light”. Ma dovrete far affidamento per lo più sulla suite online di Google per avere un qualcosa di più prestante, le App nel complessivo funzionano bene, restano fluide, salvo diversi momenti in cui, con 3 o 4 App aperte il notebook inizia a perdere prestazioni e rallentare tutto il sistema fino alla chiusura delle App. Durante l’utilizzo abbiamo anche incontrato qualche incompatibilità con alcune App, sia in termini di performance, sia banalmente di ridimensionamento a schermo della stessa.

Ma lui viene globalmente pensato e sfruttato principalmente per la navigazione, e display a parte, con la giusta luminosità, e la batteria che si ritrova, in questo va molto bene, promosso per la fruizione multimediale di contenuti. Per lavorare come siete abituati con Windows sulla suite Office e simili, un po’ meno. Peccato che il display non sia touch screen, abbiamo a bordo pur sempre Android, che è pensato per questo utilizzo, e qui, la mancanza si fa sentire. Inoltre, la navigazione, ed anche la connessione, non è tra le più veloci.

Acer Chromebook 314 è un portatile che però nel complesso, offre un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni ma sempre riferite a determinati ambiti e applicativi, forse, più adatto per la programmazione e lo sviluppo magari, certo, facendo preventivamente i conti con un po’ di compromessi. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Questo era tutto per la recensione di Acer Chromebook 314. Un saluto da tuttoteK.